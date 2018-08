O podiel vo firme Metro, ktorý chcú Tkáč a Křetínský, má záujem Fosun

Foto: METRO Distribúcia Foto: METRO Distribúcia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/New York 30. augusta (TASR) - Záujem o podiel v obchodnej spoločnosti Metro, ktorý kontroluje firma Ceconomy, prejavila čínska spoločnosť Fosun International. Informovala o tom agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na nemenované zdroje oboznámené s diskusiami.Podľa zdrojov by sa o 9-percentný podiel v hodnote okolo 426 miliónov eur mohli uchádzať aj ďalšie investičné spoločnosti. Rokovania s Fosunom sú však podľa zdrojov zatiaľ len v začiatkoch a je možné, že k dohode nakoniec nedôjde. Zástupcovia Ceconomy, Fosunu a spoločnosti Metro sa k informáciám nevyjadrili.O kúpe rovnakého podielu pritom s firmou Ceconomy rokuje firma EP Global Commerce (EPGC), ktorú vlastnia finančníci Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. Ako informoval server iHNED.cz, Tkáč a Křetínský už minulý týždeň oznámili, že kupujú 7,3 % akcií Metra od spoločnosti Franz Haniel & Cie. Súčasťou dohody je aj opcia na ďalších 15,2 %.Prípadná kúpa podielu vo firme Metro od Ceconomy by bola pre Fosun jednou z mnohých v poslednom období. Spoločnosť aktívna vo viacerých oblastiach hospodárstva, od farmácie cez ťažobný sektor až po poisťovníctvo, skúma denne viacero investícií po celom svete.Ak by sa obchod Křetínskemu a Tkáčovi nakoniec podaril, ovládli by podľa iHNED.cz v Metre 31,5-percentný podiel v hodnote okolo 40 miliárd Kč (1,55 miliardy eur). Dostali by sa tak nad hranicu 30 %, keď už podľa nemeckých zákonov musia uskutočniť ponuku na prevzatie celého podniku.(1 EUR = 25,745 CZK)