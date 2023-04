O podporu pre samosprávy pomáhajúce utečencom požiadalo už 86 percent obcí. Bili sme sa za to celé mesiace, tvrdí Remišová

Pre samosprávy, ktoré pomáhali utečencom, je celkovo určených 127 miliónov eur. Na jedného utečenca môžu získať refundáciu vo výške 2 600 eur. Výzva je určená celkovo pre 1 463 obcí a miest.





30.4.2023 (SITA.sk) - O podporu pre samosprávy, ktoré pomáhali ľuďom utekajúcim pred vojnou, požiadalo dosiaľ 86 percent oprávnených miest a obcí. Na sociálnej sieti to v statuse uviedla dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí). Primátori a starostovia podľa ministerky reagujú pozitívne a prostriedky plánujú využiť na obnovu školských zariadení, revitalizáciu verejných priestranstiev, ale napríklad i lepšie vybavenie pre seniorov v domovoch sociálnych služieb.„Už niekoľko dní po tom, ako vlani Rusko napadlo Ukrajinu, som na samite ministrov EÚ vo Francúzsku vyzvala, aby štáty, ktoré sa ocitli v prvej línii migračnej krízy, mohli využiť na zmiernenie jej dopadov aj eurofondy. Nebolo ľahké presadiť to, bili sme sa za to celé mesiace, naše úsilie sa vyplatilo," uvádza Remišová v statuse. Dodala, že je pre nich dôležité, aby boli eurofondy rozumne využité na pomoc obciam, mestám a regiónom.