Smer-SD podľa Takáča prichádza s návrhmi, ktoré suplujú vládu

30.4.2023 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú právo navrhovať zákony. Každý má svoju agendu a môže to predložiť. Následne by o tom malo rozhodnúť plénum. Predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michal Šipoš to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 v reakcii na množstvo legislatívnych návrhov, ktoré sú predložené na aktuálnu schôdzu parlamentu.Poslanec Národnej rady SR Richard Takáč (Smer-SD) nesúhlasí s tým, že Smer-SD prináša návrhy len pre to, lebo sa blížia voľby. Je toho názoru, že Smer-SD prichádza s návrhmi, ktoré suplujú vládu.