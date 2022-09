O podporu vo vláde sa bude bojovať, tá však nebude na špagáte kotlebovcov, tvrdí Kollár (video)

Zákony na pomoc ľuďom

Odvolávanie ministra Mikulca

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.9.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina si stanovilo isté ciele, na základe ktorých budú pokračovať v menšinovej vláde.Ciele však líder hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár neprezradil, pretože ich chce najskôr oznámiť premiérovi Eduardovi Hegerovi a ministrovi financií a lídrovi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorovi Matovičovi na dnešnom predvečernom stretnutí na Úrade vlády SR.Predseda hnutia v utorok na tlačovej besede priznal, že sa budú baviť aj o nových ministroch, ktorí nahradia tých zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) Koalícia chce nájsť nových ministrov, kým sa nevráti prezidentka Zuzana Čaputová z pracovnej cesty. „Stalo sa to, čo sa čakalo, a vláda zabila dva mesiace času koaličnou krízou," skonštatoval Kollár.Na tlačovej konferencii tiež uviedol, že nie pričinením hnutia Sme rodina bude mať Slovensko menšinovú vládu. Ako dodal, táto situácia nie je závideniahodná, keďže budú musieť prijať veľa zákonov na pomoc ľuďom.Zároveň tvrdí, že o podporu budú musieť bojovať a bol by nerád vo vláde, ktorá by bola „na špagáte strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) “. Ako však Kollár dodal, ak nebudú prechádzať zákony, „potom sa treba postaviť pred ľudí a urobiť urýchlené kroky, aby ľudia opäť rozdali karty a zvolili nových 150 poslancov".Líder hnutia Sme rodina si nemyslí, že by mal dať premiér Heger hlasovať o dôvere vláde. „To len hlupák môže takúto vec povedať. Keby dal hlasovať, nemáme väčšinu. Takéto rozhodnutie môže vymyslieť len opozícia," povedal a dodal, že musia rokovať so stranou SaS. „Nevnímame SaS ako nepriateľov, ale ako partnerov," doplnil Kollár.Predseda parlamentu oznámil, že sú vyzbierané podpisy na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) a dodal, že hnutie nebude hlasovať za jeho odvolanie. Kollár zároveň uviedol, že hnutie nemôže hlasovať za odvolanie akéhokoľvek ministra vo vláde. „To úplne popiera fungovanie v koalícii. My nemôžeme odvolávať vlastného koaličného partnera," skonštatoval.