 Z domova

07. apríla 2026

O post košického župana sa bude uchádzať aj motivátor Džemal Kodrazi, kandiduje bez podpory strán


7.4.2026 (SITA.sk) - O post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) sa bude uchádzať Džemal Kodrazi. Svoju kandidatúru oznámil samotný Kodrazi, autor, motivátor a podnikateľ do boja o kreslo košického župana vstupuje ako nezávislý kandidát bez podpory politických strán.

Postoje a vízia kandidáta


„Ľudia už roky počúvajú tie isté sľuby od tých istých ľudí. Výsledok? Skutočné problémy ostávajú. Toto sa musí skončiť,“ vyjadril sa. Zdôraznil, že na Slovensku žije vyše 40 rokov a nie je kariérnym politikom, ale človekom, ktorý pozná realitu bežných ľudí. Svoje postoje a víziu pre kraj približuje v publikácii „Džemal Kodrazi – kandidát na predsedu KSK“, ktorá je dostupná na jeho webstránke.

„Nepotrebujeme ďalšieho politika, ktorý sa naučí pekne rozprávať pred kamerou. Potrebujeme človeka, ktorý sa nebojí hovoriť pravdu – aj keď nie je pohodlná,“ vraví Kodrazi, akcentujúc, že za sebou nemá ani politické štruktúry, ani zákulisné dohody a zodpovedá sa len ľuďom. Podľa jeho slov sa rozhodol postaviť stagnácii.

„Nekandidujem preto, aby som zapadol do systému. Kandidujem preto, aby som ho zmenil,“ uzavrel.

Ohlásení kandidáti


Kodrazi rozšíril rady oficiálne ohlásených kandidátov, ktorí sa plánujú na jeseň tohto roka uchádzať o predsednícky post v KSK. Sú medzi nimi viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH), exminister hospodárstva Karel Hirman (Demokrati) aj kandidát hnutia Progresívne Slovensko Marián Porvažník, ktorému vyjadrila podporu aj strana Za ľudí.

V minulosti sa už Kodrazi neúspešne uchádzal o post košického župana, rovnako kandidoval aj na pozíciu primátora mesta Košice.

Zdroj: SITA.sk - O post košického župana sa bude uchádzať aj motivátor Džemal Kodrazi, kandiduje bez podpory strán © SITA Všetky práva vyhradené.

