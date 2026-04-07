07. apríla 2026

Fico pôjde do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva, uvažuje aj nad ústavnou ochranou mieru


Predseda vlády Robert Fico sa 9. mája zúčastní na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Oznámil to vo videu na ...



russia_victory_day_53600 676x451 7.4.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico sa 9. mája zúčastní na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Oznámil to vo videu na sociálnej sieti. Svoju plánovanú cestu zaradil do širšieho rámca spomienkových podujatí venovaných ukončeniu 2. svetovej vojny, na ktorých sa zúčastní.

Plán ďalších podujatí


„V najbližších dňoch a týždňoch sa zúčastním viacerých podujatí, aby som vyjadril úctu všetkým, ktorí bojovali proti fašizmu, a tým, ktorí boli jeho obeťami a prešli neuveriteľným utrpením. Po Slavíne sa chystám do Nemecka do koncentračného tábora v Dachau, potom 9. mája na Deň víťazstva do Moskvy a v júni do Normandie pripomenúť si význam otvorenia druhého frontu,“ vymenoval Fico. Počas veľkonočných sviatkov si 4. apríla pripomenul oslobodenie Bratislavy vojskami Červenej armády a Rumunska na Slavíne.

Vo videu sa premiér venoval aj aktuálnej geopolitickej situácii a jej ekonomickým dôsledkom. Upozornil na rast cien energií a prepojenosť globálnych trhov.

Situácia s ropou a plynom sa zhoršuje


„Zdá sa, že USA strácajú kontrolu nad vojnou v Iráne, situácia s ropou a plynom sa ďalej zhoršuje. Aj občania USA, krajiny, ktorá je čistým vývozcom plynu a ropy, platia za pohonné látky viac a viac,“ podotkol. Slovenská vláda v spolupráci s rafinériou Slovnaft robí podľa jeho slov maximum pre to, aby aj po zvyšovaní cien pohonných látok zostávalo Slovensko s najnižšími cenami v druhej polovici v rámci všetkých členských krajín EÚ.

Ako ďalej dodal, z „nezmyselnej vojny“ USA a Izraela proti Iránu a krokov Ukrajiny v súvislosti s ropovodom Družba najviac ťaží Rusko. Ceny ropy a plynu vyleteli do nebies a tým aj príjmy do ruskej štátnej pokladnice, upozornil. Fico tiež poukázal na neistotu v oblasti medzinárodnej bezpečnosti a hrozbu konca Severoatlantickej aliancie.

„Mesiace varujem, že žiadna inštitúcia nie je večná. Ani , ani NATO. Ako sa do roku rozpadla Varšavská zmluva, rovnaký osud môže postihnúť aj Severoatlantickú alianciu,“ povedal. Slovo „mier“ podľa premiéra nadobúda reálny rozmer a osobitnú hodnotu a zamýšľa sa nad tým, či si nezaslúži ústavnú ochranu.

Opatrenia v oblasti dopravy


„Ak v spoločnosti prevláda názor, že za krádež horalky treba niekoho poslať do väzenia, čo máme robiť s ľuďmi, ktorí otvorene podporujú a financujú vojny, ktorí nerešpektujú medzinárodné právo a šliapu po ľudských právach? Stačí nám jedna všeobecná skutková podstata v Trestnom zákone alebo by sme mali uvažovať o ústavnej ochrane mieru?“ povedal Fico. Premiér zároveň avizoval, že vláda bude v stredu 8. apríla rokovať o opatreniach v oblasti dopravy.

„Okrem iných vecí, o ktorých budeme v stredu rokovať na koaličnej rade a potom na vláde, treba po bezplatných vlakoch ďalej hovoriť o cenovom zatraktívnení železničnej a autobusovej dopravy, aby sme zmiernili tlaky na spotrebu pohonných hmôt,“ uviedol s tým, že o tejto téme už rokoval aj s ministrom dopravy.



Zdroj: SITA.sk - Fico pôjde do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva, uvažuje aj nad ústavnou ochranou mieru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny energií Deň víťazstva ukončenie 2. sv vojny
