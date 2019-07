O post predsedu europarlamentu sa uchádzajú aj dve europoslankyne

Europarlament, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 3. júla (TASR) - Na post predsedu Európskeho parlamentu sú nominovaní štyria europoslanci. Po uzávierke nominácií o tom v utorok večer informoval spravodajský portál Politico.eu.Kandidátom politickej skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR) je český europoslanec Jan Zahradil (ODS).Okrem neho sa o funkciu predsedu EP chcú uchádzať nemecká europoslankyňa Franciska "Ska" Kellerová (Zelení/EFA: Skupina zelených/Európska slobodná aliancia), španielska poslankyňa Sira Regová (GUE/NGL: Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice/Severská zelená ľavica) a Talian David-Maria Sassoli (S&D: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov).Voľba predsedu sa začne v stredu o 09.00 h SELČ v štrasburskom sídle europarlamentu.Ako uvádza informačný portál EP, na zvolenie predsedu Európskeho parlamentu je potrebná absolútna väčšina platných odovzdaných hlasov, teda 50 percent plus jeden hlas (článok 16 Rokovacieho poriadku EP). Do počtu odovzdaných hlasov sa nezapočítajú prázdne alebo chybne označené hlasovacie hárky.V prípade, že žiaden z kandidátov nebude zvolený v prvom kole voľby, tí istí alebo iní kandidáti môžu byť za rovnakých podmienok nominovaní do druhého kola.V prípade potreby sa tento postup uplatní aj na tretie kolo hlasovania, ktoré sa bude konať za nezmenených podmienok.Ak predseda EP nebude zvolený ani v treťom kole, dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov v tomto kole postúpia do kola štvrtého, v ktorom zvíťazí kandidát s väčším počtom hlasov.Novozvolený predseda Európskeho parlamentu následne preberie predsedníctvo schôdze. Predtým, ako plénum pristúpi k voľbe podpredsedov a kvestorov, môže nový predseda predstúpiť pred snemovňu s prejavom.Európsky parlament bude v stredu voliť aj 14 podpredsedov a vo štvrtok ešte piatich kvestorov, ktorí budú dohliadať na finančné a administratívne záležitosti.