Vláda sa bude zaoberať rekonštrukciou nemocníc aj hradu Krásna Hôrka

Výjazdové rokovanie vlády SR, archívna snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - Komplexnou revitalizáciou hradu Krásna Hôrka, rekonštrukciou a dostavbou špecializovanej geriatrickej nemocnice v bratislavských Podunajských Biskupiciach aj parkovaním v areáli Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) sa v stredu bude zaoberať vláda. Na svojom pravdepodobne poslednom zasadnutí pred letnou prestávkou chce rokovať o 29 bodoch a 17 informatívnych materiáloch.Komplexná revitalizácia hradu Krásna Hôrka si zo štátneho rozpočtu vyžiada takmer 35 miliónov eur. Hrad i jeho areál má byť plne sprístupnený v roku 2023. Rezort kultúry v predloženom materiáli deklaruje, že cieľom obnovy nie je iba dosiahnutie stavu pred devastujúcim požiarom v roku 2012, ale aj odstránenie nevhodných úprav z posledných desaťročí, po obnove by mal mať hrad vyzerať tak ako na začiatku 20. storočia.Za rekonštrukciu a dostavbu špecializovanej geriatrickej nemocnice v bratislavských Podunajských Biskupiciach by mal štát zaplatiť viac ako 8,1 milióna eur s DPH. Prínos zrekonštruovaného pavilónu má spočívať najmä v odľahčení nemocníc na Kramároch, respektíve v plánovanej nemocnici na Rázsochách, v Ružinove a v Petržalke. Tie by sa podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR mali zamerať na zdravotnú starostlivosť s vyššou obrátkovosťou lôžok.V UNB by zas mali pribudnúť parkovacie domy, na ktoré MZ navrhlo vyčleniť viac než 7,2 milióna eur. V tejto súvislosti sa tiež majú reorganizovať príjazdové komunikácie do areálu nemocnice. Po novom majú mať ambulantná časť, ústavná časť a oddelenie centrálneho príjmu samostatné príjazdy.Vláda sa bude v stredu zaoberať aj Akčným plánom transformácie hornej Nitry. Ten je postavený na štyroch pilieroch, ktorými sú mobilita a prepojenosť regiónu, ekonomika, podnikanie a inovácie, udržateľné životné prostredie, kvalita života a sociálna infraštruktúra. Návrh pripravil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.Vicepremiér predkladá kabinetu aj Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 - 2022. Ten pokrýva oblasti hospodárstva, spoločnosti a vzdelávania, verejnej správy, rozvoja územia a výskumu. Dokument obsahuje opatrenia, ktoré je možné začať realizovať od 3. štvrťroka 2019 do konca roku 2022.Ministri by mali rozhodnúť aj o materiáli, zásluhou ktorého Slovensko získa viac času na čerpanie úveru z Európskej investičnej banky (EIB) na spolufinancovanie eurofondových projektov. Umožní to dodatok k dohode o financovaní, ktorý predkladá Ministerstvo financií (MF) SR. Schválením dodatku by mohol štát čerpať tieto zdroje do 31. marca 2023.Ďalším bodom rokovania je napríklad zriadenie zastupiteľských úradov v azerbajdžanskom Baku a arménskom Jerevane. Vládny kabinet má tiež rozhodnúť o trvalom zabezpečení nehnuteľností pre najvyšších ústavných činiteľov. Slovenský premiér bude môcť podľa návrhu bývať vo vile na Mudroňovej ulici 47, predseda Národnej rady (NR) SR v dome na Gorazdovej 27. Tieto budovy by mal štát odkúpiť.