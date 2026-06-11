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11. júna 2026

O post primátora Hlohovca sa bude opäť uchádzať aj súčasný primátor Baranovič – VIDEO


Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby Primátor Hlohovca

Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát. Primátor Hlohovca Ivan Baranovič chce pokračovať vo svojej práci aj v ďalšom volebnom ...



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snimka obrazovky 2026 06 11 155149 676x459 11.6.2026 (SITA.sk) - Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát.


Primátor Hlohovca Ivan Baranovič chce pokračovať vo svojej práci aj v ďalšom volebnom období. Kandidatúru v októbrových komunálnych voľbách oznámil vo videu na sociálnej sieti. Primátor Baranovič v ňom pripomenul, že v uplynulých rokoch prišlo do mesta viac ako 10 miliónov eur z externých zdrojov, vďaka čomu sa podľa neho podarilo zvýšiť kvalitu života obyvateľov. Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát.

„Hlohovec dôverne poznám. Poznám jeho problémy a jeho potenciál. Viem, čo naše mesto potrebuje dnes a kam ho treba posunúť,“ povedal. Kľúčové riešenie podľa neho potrebuje doprava, verejné priestory, služby, bývanie a špecifiká jednotlivých častí mesta. Už skôr oznámili kandidatúru v Hlohovci Lucia Loskotová (NEKA), Denisa Králičová (NEKA) aj Ľubomír Petrek (KDH).

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Baranovič hovorí, že každý má právo kandidovať a podieľať sa na veciach verejných. „Som však presvedčený, že Hlohovec dnes potrebuje vo vedení mesta skúsenosti, stabilitu, rozvahu, zdravý rozum a dôveru. Ja ponúkam práve túto alternatívu s dôrazom na výsledky,“ povedal primátor Baranovič, ktorý je vo funkcii prvé volebné obdobie. Zároveň odmietol „experimentovanie, silné reči a vzdušné zámky“.

Pred štyrmi rokmi sa o post primátora Hlohovca uchádzali len dvaja kandidáti, Ivan Baranovič (NEKA) a Miroslav Kollár (SPOLU). Baranovič získal o približne 700 hlasov viac ako dovtedajší primátor Kollár.


Zdroj: SITA.sk - O post primátora Hlohovca sa bude opäť uchádzať aj súčasný primátor Baranovič – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby Primátor Hlohovca
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