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11. júna 2026

Enviropolícia navrhla obžalovať muža, ktorý v Čečehove zastrelil border kóliu Baka


Tagy: usmrtenie spoločenského zvieraťa

Obvinený v podvečerných hodinách v novembri minulého roka vystrelil z malokalibrovej zbrane do tmy na pozemku rodinného domu v obci Čečehov. Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných ...



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6a2a96f63c68a654013831 676x496 11.6.2026 (SITA.sk) - Obvinený v podvečerných hodinách v novembri minulého roka vystrelil z malokalibrovej zbrane do tmy na pozemku rodinného domu v obci Čečehov.


Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru podal návrh na podanie obžaloby na 35-ročného muža z okresu Michalovce pre podozrenie z prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu.

Ako polícia ďalej informovala, podľa doterajších zistení obvinený v podvečerných hodinách v novembri minulého roka vystrelil z malokalibrovej zbrane do tmy na pozemku rodinného domu v obci Čečehov. Projektil zasiahol dvojročného psa plemena border kólia menom Bak do hrudníka.

„Zranené zviera bolo bezprostredne prevezené na veterinárne ošetrenie a následne hospitalizované. Napriek poskytnutej veterinárnej starostlivosti došlo k ďalšiemu krvácaniu do hrudnej dutiny a na nasledujúci deň pes uhynul v dôsledku zlyhania srdca,“ uviedla polícia s tým, že vyšetrovateľ po vykonaní potrebných procesných úkonov ukončil vyšetrovanie a vo veci podal návrh na podanie obžaloby.

„Polícia zároveň upozorňuje, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je neprípustné a môže napĺňať znaky trestného činu,“ dodala polícia.


Zdroj: SITA.sk - Enviropolícia navrhla obžalovať muža, ktorý v Čečehove zastrelil border kóliu Baka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: usmrtenie spoločenského zvieraťa
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