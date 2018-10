O post primátora Humenného sa uchádza desať kandidátov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Andrej Galica Foto: TASR Andrej Galica

Humenné 9. októbra (TASR) – O funkciu primátora Humenného sa uchádza desať kandidátov. V dvoch volebných obvodoch sa bude voliť spolu 24 poslancov, dokopy kandiduje 133 ľudí. Informácie o zaregistrovaných kandidátoch zverejnilo mesto na svojej webovej stránke.Na post primátora Humenného kandidujú Peter Grundza (Strana moderného Slovenska), Miloš Meričko (OĽaNO, KHD, SaS, Strana občianskej ľavice, Strana práce, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia), Peter Pipák (SNS), súčasná primátorka Jana Vaľová (Smer - SD, Most - Híd, Strana zelených Slovenska), Slavěna Vorobelová (Národná koalícia), Richard Žolna (Európska demokratická strana) a ako nezávislí kandidáti Michal Paraska, Miroslav Porochnavý, Vladimír Ragan a Miroslava Zajcevová.V oboch volebných obvodoch si Humenčania zvolia po 12 poslancov do mestského zastupiteľstva. V prvom volebnom obvode je zaregistrovaných 58 kandidátov a v druhom 75. Mesto Humenné má približne 32.950 obyvateľov.Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.