Vďaka hlasovaniu Trnavčanov by mala v meste vyrásť Rodová aleja

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Trnava 9. októbra (TASR) – Jedenástim projektom a štyrom investičným zadaniam dali Trnavčania zelenú v hlasovaní o tohtoročnom participatívnom rozpočte. Spolu 2325 hlasujúcich s 1871 platnými hlasmi si mohlo vyberať z viacerých možností, s ktorými prišli obyvatelia jednotlivých štvrtí mesta. V rámci nových pravidiel participatívneho rozpočtu, ktorý počíta s dvojročnou periodicitou, by ich realizácia mala prísť na rad v roku 2019.Hlasovať sa dalo prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré mesto distribuovalo do každej domácnosti a tiež cez internet. Každý hlasujúci si mohol vybrať štyri až šesť projektov a tri zadania, informovala koordinátorka aktivít participatívneho rozpočtu na trnavskej radnici Lenka Vančová.Mesto vyčlenilo na participatívny rozpočet sumu 50.000 eur. Najviac hlasov verejnosti získal projekt Trnavskej arcidiecéznej charity pod názvom Klienti Charity čistia Trnavu. Jeho cieľom je zveriť poriadok verejných priestranstiev aj do starostlivosti sociálne núdznych občanov, teda klientov charity, ktorí by sa tak opätovne učili pracovným návykom, pravidelnosti a zodpovednosti. Motivovaní by boli symbolickou odmenou. V rámci disponibilnej sumy by sa malo v roku 2019 zrealizovať ešte ďalších desať projektov – Ekošatník, festivaly Zaži trnavské remeslá, Scena a Zing, ďalej by sa mala začať vysádzať Rodová aleja, participatívny rozpočet podporí aj Komunitné centrum pre stredoškolákov či zberné stredisko pre túlavé mačky. Medzi zadaniami, ktoré by malo realizovať priamo mesto, bol najúspešnejší návrh Špacírka Trnavou - City Walk, v rámci ktorého by sa mala zriadiť aplikácia umožňujúca moderným spôsobom previesť historickými pamiatkami návštevníkov mesta z rôznych krajín.dodala Vančová.V tomto roku Trnavčania hlasovali v rámci participatívneho rozpočtu už tretíkrát. Kým záujem podávať projekty je zhruba rovnaký, počet hlasujúcich sa oproti úvodnému ročníku 2016 je o niečo nižší.