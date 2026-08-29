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29. augusta 2026
O post primátora Michaloviec sa chce uchádzať sedem kandidátov, komisia ich ešte nezaregistrovala
Kandidátnu listinu pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Michalovciach predložilo v zákonom stanovenej lehote celkovo 11 politických strán, hnutí či koalícií. O post primátora Michaloviec sa ...
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29.8.2026 (SITA.sk) - Kandidátnu listinu pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Michalovciach predložilo v zákonom stanovenej lehote celkovo 11 politických strán, hnutí či koalícií.
O post primátora Michaloviec sa chce uchádzať sedem kandidátov. Takýto počet kandidátnych listín pre voľby primátora mesta bol samospráve doručený do uplynutia zákonnej lehoty. Pre agentúru SITA to uviedla referentka odboru komunikácie a marketingu Henrieta Macúrová.
Zdôraznila, že kandidátne listiny zatiaľ neboli preskúmané a kandidáti neboli zaregistrovaní miestnou volebnou komisiou, ktorá podľa zákona kandidátne listiny preskúma a rozhodne o registrácii.
Doplnila tiež, že zákon o podmienkach výkonu volebného práva výslovne upravuje „Zoznam zaregistrovaných kandidátov“ a až v ňom zákon počíta so zverejnením mena, priezviska, titulu, veku, zamestnania a politickej strany či koalície, prípadne údaju, že ide o nezávislého kandidáta. „Obec následne tento zoznam zverejňuje,” dodala.
Macúrová tiež priblížila, že kandidátnu listinu pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Michalovciach predložilo v zákonom stanovenej lehote celkovo 11 politických strán, hnutí či koalícií. Konkrétne ide o subjekty Bratia Slovenska, Sme rodina, Slovenská národná strana, Jednota Slovanov, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska, Starostovia a nezávislí kandidáti, Strana vidieka, Smer-SD, Hlas-SD, Magyar szövetség – Maďarská aliancia a tiež koalíciu piatich politických subjektov tvorenú Progresívnym Slovenskom, Hnutím Slovensko, stranou Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratickým hnutím a stranou Demokrati
„Kandidátne listiny budú následne preskúmané miestnou volebnou komisiou, ktorá rozhodne o registrácii kandidátov v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Dátum zasadnutia miestnej volebnej komisie je naplánovaný na 1. septembra,” uzavrela Macúrová.
Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - O post primátora Michaloviec sa chce uchádzať sedem kandidátov, komisia ich ešte nezaregistrovala © SITA Všetky práva vyhradené.
O post primátora Michaloviec sa chce uchádzať sedem kandidátov. Takýto počet kandidátnych listín pre voľby primátora mesta bol samospráve doručený do uplynutia zákonnej lehoty. Pre agentúru SITA to uviedla referentka odboru komunikácie a marketingu Henrieta Macúrová.
Zdôraznila, že kandidátne listiny zatiaľ neboli preskúmané a kandidáti neboli zaregistrovaní miestnou volebnou komisiou, ktorá podľa zákona kandidátne listiny preskúma a rozhodne o registrácii.
Doplnila tiež, že zákon o podmienkach výkonu volebného práva výslovne upravuje „Zoznam zaregistrovaných kandidátov“ a až v ňom zákon počíta so zverejnením mena, priezviska, titulu, veku, zamestnania a politickej strany či koalície, prípadne údaju, že ide o nezávislého kandidáta. „Obec následne tento zoznam zverejňuje,” dodala.
Macúrová tiež priblížila, že kandidátnu listinu pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Michalovciach predložilo v zákonom stanovenej lehote celkovo 11 politických strán, hnutí či koalícií. Konkrétne ide o subjekty Bratia Slovenska, Sme rodina, Slovenská národná strana, Jednota Slovanov, Demokratická strana – občianski demokrati Slovenska, Starostovia a nezávislí kandidáti, Strana vidieka, Smer-SD, Hlas-SD, Magyar szövetség – Maďarská aliancia a tiež koalíciu piatich politických subjektov tvorenú Progresívnym Slovenskom, Hnutím Slovensko, stranou Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratickým hnutím a stranou Demokrati
„Kandidátne listiny budú následne preskúmané miestnou volebnou komisiou, ktorá rozhodne o registrácii kandidátov v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Dátum zasadnutia miestnej volebnej komisie je naplánovaný na 1. septembra,” uzavrela Macúrová.
Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - O post primátora Michaloviec sa chce uchádzať sedem kandidátov, komisia ich ešte nezaregistrovala © SITA Všetky práva vyhradené.
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