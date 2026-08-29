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29. augusta 2026
Na predkov, ktorí padli pri Moháči, by sme nemali zabudnúť ani po 500 rokoch, pripomína ZMOS
Tagy: Bitka pri Moháči
Predseda ZMOS Jozef Božik pripomenul, že medzi vojakmi uhorskej armády boli aj ľudia z územia dnešného Slovenska. Na svojich predkov, ktorí pred 500 rokmi bojovali a mnohí padli v bitke pri Moháči, by ...
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29.8.2026 (SITA.sk) - Predseda ZMOS Jozef Božik pripomenul, že medzi vojakmi uhorskej armády boli aj ľudia z územia dnešného Slovenska.
Na svojich predkov, ktorí pred 500 rokmi bojovali a mnohí padli v bitke pri Moháči, by sme nemali zabudnúť. Pri príležitosti 500. výročia bitky, v ktorej uhorskú armádu porazili turecké vojská, to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.
Pripomenul, že medzi vojakmi uhorskej armády boli aj ľudia z územia dnešného Slovenska. Dnes si pripomíname 500. výročie bitky pri Moháči. Pred pol tisícročím - 29. augusta 1526 - sa odohrala jedna z najtragickejších a zároveň najvýznamnejších bitiek v dejinách Uhorska a strednej Európy.
Moháč podľa Božika nebol iba zápasom panovníkov, šľachty a vojenských veliteľov, ale aj tisícov konkrétnych ľudí, ktorí opustili svoje domovy a išli bojovať za svoju krajinu. „Boli to muži z krajiny, ktorú dnes nazývame Slovenskom. Muži z našich miest, obcí a regiónov. Mali svoje rodiny, svoje domovy, svoju prácu a svoj každodenný život. Pred 500 rokmi však stáli na bojisku pri Moháči a mnohí z nich sa už nikdy nevrátili,“ uviedol.
Historické pramene podľa predsedu ZMOS uvádzajú, že Slováci zo severných častí vtedajšieho Uhorska boli zastúpení najmä v mušketierskej pechote. Uhorská armáda bola mnohonárodnostná a vojenské jednotky neboli organizované podľa národnosti.
Božik pripomenul aj konkrétne mená ľudí, ktorí pri Moháči padli. Spomenul napríklad Juraja Zápoľského, Mikuláša Tarczaya, Antona Palóciho či Juraja a Mikuláša Dežöfiovcov. Medzi padlými boli aj ostrihomský arcibiskup Ladislav Salkai a hlavný veliteľ uhorského vojska Pavol Tomori. „Keď dnes vyslovujeme ich mená, nepripomíname si iba veľké dejiny. Pripomíname si konkrétnych ľudí. Našich predkov. Ľudí, ktorí mali svoje rodiny, svoje domovy, svoje mestá a obce,“ zdôraznil.
Porážka pri Moháči a smrť kráľa Ľudovíta II. Jagelovského podľa Božika znamenali zásadný zlom. Nasledujúce desaťročia priniesli Uhorsku vojenské konflikty, politické zápasy a rozdelenie krajiny. Územie dnešného Slovenska sa následne stalo významnou súčasťou obrany krajiny pred osmanskou expanziou. „Aj preto nie je Moháč iba vzdialenou udalosťou z učebníc dejepisu. Je súčasťou našich dejín. Je súčasťou príbehu našich miest, obcí a regiónov,“ uviedol predseda ZMOS.
Božik zároveň pripomenul, že 29. august má pre Slovensko aj ďalší historický význam. Pred 82 rokmi, v roku 1944, vypuklo Slovenské národné povstanie. Obe udalosti podľa neho spája nielen rovnaký dátum, ale aj odkaz odvahy ľudí, ktorí boli ochotní postaviť sa za svoju krajinu a hodnoty, ktorým verili.
„Dnes sa preto pokloňme pamiatke všetkých, ktorí pred 500 rokmi padli pri Moháči. Vojakom, šľachticom, mešťanom, príslušníkom zemianskych rodov a predovšetkým obyčajným mužom v uhorskej armáde, medzi ktorými boli aj naši slovenskí predkovia v mušketierskej pechote,“ uzavrel Božik.
Zdroj: SITA.sk - Na predkov, ktorí padli pri Moháči, by sme nemali zabudnúť ani po 500 rokoch, pripomína ZMOS © SITA Všetky práva vyhradené.
Na svojich predkov, ktorí pred 500 rokmi bojovali a mnohí padli v bitke pri Moháči, by sme nemali zabudnúť. Pri príležitosti 500. výročia bitky, v ktorej uhorskú armádu porazili turecké vojská, to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.
Pripomenul, že medzi vojakmi uhorskej armády boli aj ľudia z územia dnešného Slovenska. Dnes si pripomíname 500. výročie bitky pri Moháči. Pred pol tisícročím - 29. augusta 1526 - sa odohrala jedna z najtragickejších a zároveň najvýznamnejších bitiek v dejinách Uhorska a strednej Európy.
Mnohonárodnostná armáda
Moháč podľa Božika nebol iba zápasom panovníkov, šľachty a vojenských veliteľov, ale aj tisícov konkrétnych ľudí, ktorí opustili svoje domovy a išli bojovať za svoju krajinu. „Boli to muži z krajiny, ktorú dnes nazývame Slovenskom. Muži z našich miest, obcí a regiónov. Mali svoje rodiny, svoje domovy, svoju prácu a svoj každodenný život. Pred 500 rokmi však stáli na bojisku pri Moháči a mnohí z nich sa už nikdy nevrátili,“ uviedol.
Historické pramene podľa predsedu ZMOS uvádzajú, že Slováci zo severných častí vtedajšieho Uhorska boli zastúpení najmä v mušketierskej pechote. Uhorská armáda bola mnohonárodnostná a vojenské jednotky neboli organizované podľa národnosti.
Božik pripomenul aj konkrétne mená ľudí, ktorí pri Moháči padli. Spomenul napríklad Juraja Zápoľského, Mikuláša Tarczaya, Antona Palóciho či Juraja a Mikuláša Dežöfiovcov. Medzi padlými boli aj ostrihomský arcibiskup Ladislav Salkai a hlavný veliteľ uhorského vojska Pavol Tomori. „Keď dnes vyslovujeme ich mená, nepripomíname si iba veľké dejiny. Pripomíname si konkrétnych ľudí. Našich predkov. Ľudí, ktorí mali svoje rodiny, svoje domovy, svoje mestá a obce,“ zdôraznil.
Zásadný zlom
Porážka pri Moháči a smrť kráľa Ľudovíta II. Jagelovského podľa Božika znamenali zásadný zlom. Nasledujúce desaťročia priniesli Uhorsku vojenské konflikty, politické zápasy a rozdelenie krajiny. Územie dnešného Slovenska sa následne stalo významnou súčasťou obrany krajiny pred osmanskou expanziou. „Aj preto nie je Moháč iba vzdialenou udalosťou z učebníc dejepisu. Je súčasťou našich dejín. Je súčasťou príbehu našich miest, obcí a regiónov,“ uviedol predseda ZMOS.
Božik zároveň pripomenul, že 29. august má pre Slovensko aj ďalší historický význam. Pred 82 rokmi, v roku 1944, vypuklo Slovenské národné povstanie. Obe udalosti podľa neho spája nielen rovnaký dátum, ale aj odkaz odvahy ľudí, ktorí boli ochotní postaviť sa za svoju krajinu a hodnoty, ktorým verili.
„Dnes sa preto pokloňme pamiatke všetkých, ktorí pred 500 rokmi padli pri Moháči. Vojakom, šľachticom, mešťanom, príslušníkom zemianskych rodov a predovšetkým obyčajným mužom v uhorskej armáde, medzi ktorými boli aj naši slovenskí predkovia v mušketierskej pechote,“ uzavrel Božik.
Zdroj: SITA.sk - Na predkov, ktorí padli pri Moháči, by sme nemali zabudnúť ani po 500 rokoch, pripomína ZMOS © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bitka pri Moháči
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