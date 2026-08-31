Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 31.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nora
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

31. augusta 2026

O post primátora Pezinka sa uchádzajú štyria kandidáti, o stoličku v mestskom zastupiteľstve zabojuje 74 ľudí


Tagy: Komunálne voľby primátor Pezinka

Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku sú rozdelení do piatich volebných obvodov. O post primátora Pezinka sa uchádzajú štyria ...



Zdieľať
gettyimages 621376766 scaled 1 676x451 31.8.2026 (SITA.sk) - Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku sú rozdelení do piatich volebných obvodov.


O post primátora Pezinka sa uchádzajú štyria kandidáti. Ako informovalo mesto na sociálnej sieti, jeden záujemca kandiduje s podporou politickej strany alebo hnutia, traja ako nezávislí kandidáti.

O mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uchádza celkovo 74 kandidátov. Z celkového počtu kandidátov na poslancov je 21 nezávislých a 53 kandidátov kandiduje s podporou politických strán, hnutí alebo koalícií.

Kandidáti na primátora


Kandidátne listiny na post primátora Pezinka podali Juraj Hanulík s podporou PS, Demokrati, OKS a traja nezávislí kandidáti. Okrem súčasného primátora Romana Mácsa sa o post šéfa pezinskej samosprávy uchádza Adam Solga a Tomáš Vlachovič.

Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku sú rozdelení do piatich volebných obvodov. V prvom obvode kandiduje 17 uchádzačov, v druhom osem, v treťom 24, vo štvrtom 21 a v piatom štyria kandidáti.

Kandidátne listiny musia prejsť registračným procesom


"Podanie kandidátnej listiny ešte automaticky neznamená zaradenie kandidáta na hlasovací lístok," upozorňuje mesto. Predložené kandidátne listiny musia prejsť registračným procesom príslušnej volebnej komisie.

Definitívny zoznam kandidátov na primátora Pezinka a kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva bude známy po ukončení registračného procesu. Voľby do orgánov regionálnej a miestnej samosprávy sa uskutočnia 24. októbra 2026.


Zdroj: SITA.sk - O post primátora Pezinka sa uchádzajú štyria kandidáti, o stoličku v mestskom zastupiteľstve zabojuje 74 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby primátor Pezinka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Spor v nemeckom Volkswagene sa vyostruje, odbory sa pripravujú na konflikt s vedením koncernu
<< predchádzajúci článok
Indonézia preveruje, či jej občania bojujú v ruskej armáde na Ukrajine

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 