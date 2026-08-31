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31. augusta 2026
O post primátora Pezinka sa uchádzajú štyria kandidáti, o stoličku v mestskom zastupiteľstve zabojuje 74 ľudí
Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku sú rozdelení do piatich volebných obvodov. O post primátora Pezinka sa uchádzajú štyria ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku sú rozdelení do piatich volebných obvodov.
O post primátora Pezinka sa uchádzajú štyria kandidáti. Ako informovalo mesto na sociálnej sieti, jeden záujemca kandiduje s podporou politickej strany alebo hnutia, traja ako nezávislí kandidáti.
O mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uchádza celkovo 74 kandidátov. Z celkového počtu kandidátov na poslancov je 21 nezávislých a 53 kandidátov kandiduje s podporou politických strán, hnutí alebo koalícií.
Kandidátne listiny na post primátora Pezinka podali Juraj Hanulík s podporou PS, Demokrati, OKS a traja nezávislí kandidáti. Okrem súčasného primátora Romana Mácsa sa o post šéfa pezinskej samosprávy uchádza Adam Solga a Tomáš Vlachovič.
Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku sú rozdelení do piatich volebných obvodov. V prvom obvode kandiduje 17 uchádzačov, v druhom osem, v treťom 24, vo štvrtom 21 a v piatom štyria kandidáti.
"Podanie kandidátnej listiny ešte automaticky neznamená zaradenie kandidáta na hlasovací lístok," upozorňuje mesto. Predložené kandidátne listiny musia prejsť registračným procesom príslušnej volebnej komisie.
Definitívny zoznam kandidátov na primátora Pezinka a kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva bude známy po ukončení registračného procesu. Voľby do orgánov regionálnej a miestnej samosprávy sa uskutočnia 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - O post primátora Pezinka sa uchádzajú štyria kandidáti, o stoličku v mestskom zastupiteľstve zabojuje 74 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
O post primátora Pezinka sa uchádzajú štyria kandidáti. Ako informovalo mesto na sociálnej sieti, jeden záujemca kandiduje s podporou politickej strany alebo hnutia, traja ako nezávislí kandidáti.
O mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uchádza celkovo 74 kandidátov. Z celkového počtu kandidátov na poslancov je 21 nezávislých a 53 kandidátov kandiduje s podporou politických strán, hnutí alebo koalícií.
Kandidáti na primátora
Kandidátne listiny na post primátora Pezinka podali Juraj Hanulík s podporou PS, Demokrati, OKS a traja nezávislí kandidáti. Okrem súčasného primátora Romana Mácsa sa o post šéfa pezinskej samosprávy uchádza Adam Solga a Tomáš Vlachovič.
Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku sú rozdelení do piatich volebných obvodov. V prvom obvode kandiduje 17 uchádzačov, v druhom osem, v treťom 24, vo štvrtom 21 a v piatom štyria kandidáti.
Kandidátne listiny musia prejsť registračným procesom
"Podanie kandidátnej listiny ešte automaticky neznamená zaradenie kandidáta na hlasovací lístok," upozorňuje mesto. Predložené kandidátne listiny musia prejsť registračným procesom príslušnej volebnej komisie.
Definitívny zoznam kandidátov na primátora Pezinka a kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva bude známy po ukončení registračného procesu. Voľby do orgánov regionálnej a miestnej samosprávy sa uskutočnia 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - O post primátora Pezinka sa uchádzajú štyria kandidáti, o stoličku v mestskom zastupiteľstve zabojuje 74 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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