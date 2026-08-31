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31. augusta 2026
Indonézia preveruje, či jej občania bojujú v ruskej armáde na Ukrajine
Jakarta analyzuje informácie z Ukrajiny a zisťuje, či nešlo o podvod, vykorisťovanie alebo nábor cez falošné pracovné ponuky. Indonézia v ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - Jakarta analyzuje informácie z Ukrajiny a zisťuje, či nešlo o podvod, vykorisťovanie alebo nábor cez falošné pracovné ponuky.
Indonézia v pondelok oznámila, že preveruje tvrdenia ukrajinských úradov, podľa ktorých sa „niekoľko“ jej občanov pridalo k ruskej armáde a bolo nasadených vo vojne na Ukrajine.
Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že informácie overuje v spolupráci s viacerými ministerstvami a štátnymi inštitúciami. Počet ľudí, ktorých sa preverovanie týka, nespresnilo.
Ak sa podozrenia potvrdia, dotknutým osobám môže hroziť strata indonézskeho občianstva. Zákon totiž vyžaduje, aby občania pred službou v ozbrojených silách cudzieho štátu získali súhlas prezidenta.
„Ak sa zapojenie indonézskych občanov do ozbrojených síl cudzieho štátu potvrdí, ide o individuálne konanie a nepredstavuje politiku ani postoj indonézskej vlády,“ uviedlo ministerstvo.
Jakarta zároveň preveruje okolnosti prípadného náboru. „Informácie o totožnosti, občianstve, spôsobe náboru a forme zapojenia týchto osôb si stále vyžadujú ďalšie potvrdenie,“ dodal rezort.
Úrady chcú zistiť aj to, či Indonézania neboli nalákaní falošnými pracovnými ponukami alebo sa nestali obeťami podvodu či vykorisťovania.
Zdroj: SITA.sk - Indonézia preveruje, či jej občania bojujú v ruskej armáde na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Indonézia v pondelok oznámila, že preveruje tvrdenia ukrajinských úradov, podľa ktorých sa „niekoľko“ jej občanov pridalo k ruskej armáde a bolo nasadených vo vojne na Ukrajine.
Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že informácie overuje v spolupráci s viacerými ministerstvami a štátnymi inštitúciami. Počet ľudí, ktorých sa preverovanie týka, nespresnilo.
Iba so súhlasom prezidenta
Ak sa podozrenia potvrdia, dotknutým osobám môže hroziť strata indonézskeho občianstva. Zákon totiž vyžaduje, aby občania pred službou v ozbrojených silách cudzieho štátu získali súhlas prezidenta.
„Ak sa zapojenie indonézskych občanov do ozbrojených síl cudzieho štátu potvrdí, ide o individuálne konanie a nepredstavuje politiku ani postoj indonézskej vlády,“ uviedlo ministerstvo.
Možné obete podvodu
Jakarta zároveň preveruje okolnosti prípadného náboru. „Informácie o totožnosti, občianstve, spôsobe náboru a forme zapojenia týchto osôb si stále vyžadujú ďalšie potvrdenie,“ dodal rezort.
Úrady chcú zistiť aj to, či Indonézania neboli nalákaní falošnými pracovnými ponukami alebo sa nestali obeťami podvodu či vykorisťovania.
Zdroj: SITA.sk - Indonézia preveruje, či jej občania bojujú v ruskej armáde na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
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