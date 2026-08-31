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31. augusta 2026

Indonézia preveruje, či jej občania bojujú v ruskej armáde na Ukrajine


Tagy: Cudzí bojovníci európsko-indonézske vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Jakarta analyzuje informácie z Ukrajiny a zisťuje, či nešlo o podvod, vykorisťovanie alebo nábor cez falošné pracovné ponuky. Indonézia v ...



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germany_us_ukraine_military_exercise_41374 676x451 31.8.2026 (SITA.sk) - Jakarta analyzuje informácie z Ukrajiny a zisťuje, či nešlo o podvod, vykorisťovanie alebo nábor cez falošné pracovné ponuky.


Indonézia v pondelok oznámila, že preveruje tvrdenia ukrajinských úradov, podľa ktorých sa „niekoľko“ jej občanov pridalo k ruskej armáde a bolo nasadených vo vojne na Ukrajine.

Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že informácie overuje v spolupráci s viacerými ministerstvami a štátnymi inštitúciami. Počet ľudí, ktorých sa preverovanie týka, nespresnilo.

Iba so súhlasom prezidenta


Ak sa podozrenia potvrdia, dotknutým osobám môže hroziť strata indonézskeho občianstva. Zákon totiž vyžaduje, aby občania pred službou v ozbrojených silách cudzieho štátu získali súhlas prezidenta.

„Ak sa zapojenie indonézskych občanov do ozbrojených síl cudzieho štátu potvrdí, ide o individuálne konanie a nepredstavuje politiku ani postoj indonézskej vlády,“ uviedlo ministerstvo.

Možné obete podvodu


Jakarta zároveň preveruje okolnosti prípadného náboru. „Informácie o totožnosti, občianstve, spôsobe náboru a forme zapojenia týchto osôb si stále vyžadujú ďalšie potvrdenie,“ dodal rezort.

Úrady chcú zistiť aj to, či Indonézania neboli nalákaní falošnými pracovnými ponukami alebo sa nestali obeťami podvodu či vykorisťovania.


Zdroj: SITA.sk - Indonézia preveruje, či jej občania bojujú v ruskej armáde na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cudzí bojovníci európsko-indonézske vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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