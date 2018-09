O post primátora Prešova sa bude uchádzať i Pavel Hagyari

Na snímke Pavel Hagyari, kandidát na post primátora mesta Prešov v tohtoročných novembrových komunálnych voľbách počas tlačovej konferencie v stredu 6. septembra 2018 v Prešove. Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Prešov 6. septembra (TASR) – V jesenných komunálnych voľbách sa o post primátora Prešova bude uchádzať i Pavel Hagyari, ktorý už v minulosti tento post zastával. Svoj zámer ohlásil vo štvrtok a zároveň predstavil kandidátov na poslancov. O podporu verejnosti zabojuje ako nezávislý.Ako povedal, k rozhodnutiu kandidovať ho priviedol do určitej miery pomerne veľký tlak verejnosti a pozitívne výsledky vo voľbách do VÚC.priblížil Hagyari.Medzi hlavnú prioritu považuje vytvorenie nových pracovných miest.priblížil Hagyari.Rovnako by chcel oživiť areál, v ktorom sa v minulosti spracovávala soľ a momentálne je v súkromných rukách.doplnil.K financovaniu svojej kampane sa konkrétne nevyjadril.dodal Hagyari.V Prešove doteraz oficiálne ohlásili kandidatúru na post primátora súčasná primátorka Andrea Turčanová (KDH), mestský poslanec Richard Drutarovský (nezávislý s podporou koalície Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko a OKS), mestský a krajský poslanec Miroslav Benko (Smer-SD) a súkromný podnikateľ a bývalý poslanec mestského zastupiteľstva Stanislav Grega (nezávislý).