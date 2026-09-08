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08. septembra 2026
O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje sedem kandidátov
Tagy: Kandidát na primátora kandidáti na poslancov Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Spišskej Novej Vsi
Medzi uchádzačmi o primátorské kreslo sú aj dve ženy. O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje sedem kandidátov. Vyplýva to zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov. ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Medzi uchádzačmi o primátorské kreslo sú aj dve ženy.
O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje sedem kandidátov. Vyplýva to zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov. Medzi uchádzačmi o primátorské kreslo sú dve ženy. Kandiduje Adnan Akram s podporou strán Demokrati, KDH a Demokratickej strany - občianski demokrati Slovenska.
S podporou Slovenskej národnej strany bude svoj mandát obhajovať súčasný primátor mesta Pavol Bečarik. Ako nezávislá kandidátka zabojuje o primátorský post v Spišskej Novej Vsi Ľubica Bednárová.
Rovnako sa oň bude uchádzať aj viceprimátor mesta Dávid Demečko, ktorý kandiduje s podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Sme rodina a Konzervatívci - kresťanská únia.
Ako nezávislý kandidát kandiduje Lukáš Goduš. Judita Iľašová sa bude o primátorské kreslo uchádzať s podporou strán Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Hnutie Slovensko. Siedmym kandidátom je Miroslav Uhrin, ktorý kandiduje ako nezávislý.
Do mestského zastupiteľstva budú obyvatelia Spišskej Novej Vsi voliť celkovo 19 poslancov. Ako vyplýva zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, vo volebnom obvode číslo 1 sa bude o mandát uchádzať 32 kandidátov a kandidátok.
Z nich si voliči zvolia desiatich zástupcov do mestského zastupiteľstva. Vo volebnom obvode číslo 2 budú voliť deviatich poslancov, pričom v tomto obvode zabojuje o voličské hlasy 28 kandidátov a kandidátok.
Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje sedem kandidátov © SITA Všetky práva vyhradené.
O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje sedem kandidátov. Vyplýva to zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov. Medzi uchádzačmi o primátorské kreslo sú dve ženy. Kandiduje Adnan Akram s podporou strán Demokrati, KDH a Demokratickej strany - občianski demokrati Slovenska.
S podporou Slovenskej národnej strany bude svoj mandát obhajovať súčasný primátor mesta Pavol Bečarik. Ako nezávislá kandidátka zabojuje o primátorský post v Spišskej Novej Vsi Ľubica Bednárová.
Podpora koalície aj opozície
Rovnako sa oň bude uchádzať aj viceprimátor mesta Dávid Demečko, ktorý kandiduje s podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Sme rodina a Konzervatívci - kresťanská únia.
Ako nezávislý kandidát kandiduje Lukáš Goduš. Judita Iľašová sa bude o primátorské kreslo uchádzať s podporou strán Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Hnutie Slovensko. Siedmym kandidátom je Miroslav Uhrin, ktorý kandiduje ako nezávislý.
Boj o voličské hlasy
Do mestského zastupiteľstva budú obyvatelia Spišskej Novej Vsi voliť celkovo 19 poslancov. Ako vyplýva zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, vo volebnom obvode číslo 1 sa bude o mandát uchádzať 32 kandidátov a kandidátok.
Z nich si voliči zvolia desiatich zástupcov do mestského zastupiteľstva. Vo volebnom obvode číslo 2 budú voliť deviatich poslancov, pričom v tomto obvode zabojuje o voličské hlasy 28 kandidátov a kandidátok.
Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje sedem kandidátov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát na primátora kandidáti na poslancov Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Spišskej Novej Vsi
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