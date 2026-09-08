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08. septembra 2026

O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje sedem kandidátov


Tagy: Kandidát na primátora kandidáti na poslancov Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Spišskej Novej Vsi

Medzi uchádzačmi o primátorské kreslo sú aj dve ženy. O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje sedem kandidátov. Vyplýva to zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov. ...



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15941224_713940975437906_4060756859464620149_n 676x506 8.9.2026 (SITA.sk) - Medzi uchádzačmi o primátorské kreslo sú aj dve ženy.


O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje sedem kandidátov. Vyplýva to zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov. Medzi uchádzačmi o primátorské kreslo sú dve ženy. Kandiduje Adnan Akram s podporou strán Demokrati, KDH a Demokratickej strany - občianski demokrati Slovenska.

S podporou Slovenskej národnej strany bude svoj mandát obhajovať súčasný primátor mesta Pavol Bečarik. Ako nezávislá kandidátka zabojuje o primátorský post v Spišskej Novej Vsi Ľubica Bednárová.

Podpora koalície aj opozície


Rovnako sa oň bude uchádzať aj viceprimátor mesta Dávid Demečko, ktorý kandiduje s podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Sme rodina a Konzervatívci - kresťanská únia.

Ako nezávislý kandidát kandiduje Lukáš Goduš. Judita Iľašová sa bude o primátorské kreslo uchádzať s podporou strán Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Hnutie Slovensko. Siedmym kandidátom je Miroslav Uhrin, ktorý kandiduje ako nezávislý.

Boj o voličské hlasy


Do mestského zastupiteľstva budú obyvatelia Spišskej Novej Vsi voliť celkovo 19 poslancov. Ako vyplýva zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, vo volebnom obvode číslo 1 sa bude o mandát uchádzať 32 kandidátov a kandidátok.

Z nich si voliči zvolia desiatich zástupcov do mestského zastupiteľstva. Vo volebnom obvode číslo 2 budú voliť deviatich poslancov, pričom v tomto obvode zabojuje o voličské hlasy 28 kandidátov a kandidátok.

Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.


Zdroj: SITA.sk - O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje sedem kandidátov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na primátora kandidáti na poslancov Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Spišskej Novej Vsi
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