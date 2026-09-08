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08. septembra 2026
Takmer polovica rómskych obcí nemá chodník ani kanalizáciu, infraštruktúra však stále napreduje
Tagy: Kanalizácia Marginalizované rómske komunity (MRK) Program Slovensko 2021-2027 Rómovia Rómske komunity Splnomocnenec vlády Splnomocnenec vlády pre rómske komunity
Najvýraznejší posun nastal pri dostupnosti vodovodu, kanalizácie, elektriny a verejného osvetlenia. Až 585 z 1 142 rómskych lokalít na Slovensku nemá chodník, čo ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Najvýraznejší posun nastal pri dostupnosti vodovodu, kanalizácie, elektriny a verejného osvetlenia.
Až 585 z 1 142 rómskych lokalít na Slovensku nemá chodník, čo predstavuje 51 percent. V 211 lokalitách zároveň existuje bariéra, napríklad rieka, potok či železnica, ktorá ich oddeľuje od zvyšku obce.
Vyplýva to zo Sociografického mapovania rómskych komunít SMARK 2025, ktoré zároveň ukázalo zlepšenie technickej infraštruktúry oproti roku 2019. Najvýraznejší posun nastal pri dostupnosti vodovodu, kanalizácie, elektriny a verejného osvetlenia.
Do aktuálneho mapovania Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bolo zaradených 851 obcí a 1 142 rómskych lokalít, teda o 26 obcí a 90 lokalít viac ako v roku 2019. Úrad spracoval viac ako 300-tisíc údajov.
Zároveň predstavil Rómsky mapový portál (RoMaPo), ktorý sprístupňuje väčšinu údajov z mapovania spolu s vybranými externými údajmi štátnych a verejných inštitúcií formou mapových vizualizácií.
„SMARK nie je iba databáza. Je to dátami podložený obraz o tom, ako rómske komunity na Slovensku žijú,“ uviedol splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško. Podľa neho údaje ukazujú nielen pretrvávajúce problémy, ale aj zmeny k lepšiemu.
Mapovanie zachytáva obce s najmenej 30-percentným podielom rómskeho obyvateľstva alebo obce s rómskou lokalitou, v ktorej žije najmenej 30 Rómov. Rozdiely sú výrazné aj medzi samotnou obcou a rómskou lokalitou.
Napríklad 253 lokalít nemá dostupný plyn, 96 lokalít kanalizáciu a 98 lokalít vodovod, hoci v príslušných obciach je táto infraštruktúra dostupná pre viac ako 90 percent obydlí. Bez cestného spojenia je 30 lokalít.
Priemerná vzdialenosť rómskej lokality od obce predstavuje 1,3 kilometra. Najvzdialenejšie lokality sú od obce vzdialené osem až desať kilometrov. V 18 percentách lokalít navyše existuje fyzická bariéra, ktorá komplikuje spojenie so zvyškom obce.
Mapovanie však podľa úradu potvrdilo aj pozitívny vývoj. V porovnaní s rokom 2019 sa zlepšila dostupnosť a pripojenie na technickú infraštruktúru, najmä pri vodovode, kanalizácii, elektrine a verejnom osvetlení.
Klesol tiež podiel obydlí bez kanalizačného systému a obydlí vykurovaných tuhými palivami. Najväčší rozdiel zostáva pri plyne. Kým v obciach je k nemu dostupných v priemere 75 percent obydlí, v rómskych lokalitách je to 53 percent.
Pri pripojení je rozdiel ešte výraznejší – v obciach je pripojených priemerne 60 percent obydlí, v lokalitách iba 25 percent. Pri vodovode je rozdiel menší. Dostupnosť dosahuje v obciach 84 percent a v lokalitách 79 percent.
Pripojených je 75 percent obydlí v obciach a 66 percent v lokalitách. Kanalizácia je dostupná v 47 percentách obcí a 46 percentách lokalít, pričom pripojenie dosahuje 41, respektíve 37 percent. Daško upozornil aj na rozdiely vo vnútri samotných obcí.
„Môže sa totiž stať, že v jednej obci sú životné podmienky väčšinového obyvateľstva výrazne odlišné od podmienok obyvateľov rómskej lokality. Ľudí pritom môže deliť iba niekoľko stoviek metrov,“ povedal.
Ako príklad pozitívnej zmeny úrad uvádza Nové Zámky, kde sa podľa neho podarilo vďaka uplatňovaniu princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie pokročiť v integrácii rómskej populácie.
Sociografické mapovanie rómskych komunít SMARK 2025 a RoMaPo boli realizované v rámci národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Takmer polovica rómskych obcí nemá chodník ani kanalizáciu, infraštruktúra však stále napreduje © SITA Všetky práva vyhradené.
Až 585 z 1 142 rómskych lokalít na Slovensku nemá chodník, čo predstavuje 51 percent. V 211 lokalitách zároveň existuje bariéra, napríklad rieka, potok či železnica, ktorá ich oddeľuje od zvyšku obce.
Vyplýva to zo Sociografického mapovania rómskych komunít SMARK 2025, ktoré zároveň ukázalo zlepšenie technickej infraštruktúry oproti roku 2019. Najvýraznejší posun nastal pri dostupnosti vodovodu, kanalizácie, elektriny a verejného osvetlenia.
Pretrvávajúce problémy a zmeny k lepšiemu
Do aktuálneho mapovania Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bolo zaradených 851 obcí a 1 142 rómskych lokalít, teda o 26 obcí a 90 lokalít viac ako v roku 2019. Úrad spracoval viac ako 300-tisíc údajov.
Zároveň predstavil Rómsky mapový portál (RoMaPo), ktorý sprístupňuje väčšinu údajov z mapovania spolu s vybranými externými údajmi štátnych a verejných inštitúcií formou mapových vizualizácií.
„SMARK nie je iba databáza. Je to dátami podložený obraz o tom, ako rómske komunity na Slovensku žijú,“ uviedol splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško. Podľa neho údaje ukazujú nielen pretrvávajúce problémy, ale aj zmeny k lepšiemu.
Aké obce zachytáva mapovanie?
Mapovanie zachytáva obce s najmenej 30-percentným podielom rómskeho obyvateľstva alebo obce s rómskou lokalitou, v ktorej žije najmenej 30 Rómov. Rozdiely sú výrazné aj medzi samotnou obcou a rómskou lokalitou.
Napríklad 253 lokalít nemá dostupný plyn, 96 lokalít kanalizáciu a 98 lokalít vodovod, hoci v príslušných obciach je táto infraštruktúra dostupná pre viac ako 90 percent obydlí. Bez cestného spojenia je 30 lokalít.
Priemerná vzdialenosť rómskej lokality od obce predstavuje 1,3 kilometra. Najvzdialenejšie lokality sú od obce vzdialené osem až desať kilometrov. V 18 percentách lokalít navyše existuje fyzická bariéra, ktorá komplikuje spojenie so zvyškom obce.
Podiel obydlí bez kanalizačného systému
Mapovanie však podľa úradu potvrdilo aj pozitívny vývoj. V porovnaní s rokom 2019 sa zlepšila dostupnosť a pripojenie na technickú infraštruktúru, najmä pri vodovode, kanalizácii, elektrine a verejnom osvetlení.
Klesol tiež podiel obydlí bez kanalizačného systému a obydlí vykurovaných tuhými palivami. Najväčší rozdiel zostáva pri plyne. Kým v obciach je k nemu dostupných v priemere 75 percent obydlí, v rómskych lokalitách je to 53 percent.
Rozdiely vo vnútri samotných obcí
Pri pripojení je rozdiel ešte výraznejší – v obciach je pripojených priemerne 60 percent obydlí, v lokalitách iba 25 percent. Pri vodovode je rozdiel menší. Dostupnosť dosahuje v obciach 84 percent a v lokalitách 79 percent.
Pripojených je 75 percent obydlí v obciach a 66 percent v lokalitách. Kanalizácia je dostupná v 47 percentách obcí a 46 percentách lokalít, pričom pripojenie dosahuje 41, respektíve 37 percent. Daško upozornil aj na rozdiely vo vnútri samotných obcí.
„Môže sa totiž stať, že v jednej obci sú životné podmienky väčšinového obyvateľstva výrazne odlišné od podmienok obyvateľov rómskej lokality. Ľudí pritom môže deliť iba niekoľko stoviek metrov,“ povedal.
Marginalizované rómske komunity
Ako príklad pozitívnej zmeny úrad uvádza Nové Zámky, kde sa podľa neho podarilo vďaka uplatňovaniu princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie pokročiť v integrácii rómskej populácie.
Sociografické mapovanie rómskych komunít SMARK 2025 a RoMaPo boli realizované v rámci národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Takmer polovica rómskych obcí nemá chodník ani kanalizáciu, infraštruktúra však stále napreduje © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kanalizácia Marginalizované rómske komunity (MRK) Program Slovensko 2021-2027 Rómovia Rómske komunity Splnomocnenec vlády Splnomocnenec vlády pre rómske komunity
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