O požiaroch v amazonskom pralese by mali hovoriť lídri G7

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 23. augusta (TASR) - Požiare pustošiace amazonský dažďový prales predstavujú "akútne ohrozenie" a svetoví lídri by o ňom mali diskutovať na víkendovom summite G7 vo Francúzsku. Vyhlásil to v piatok hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.povedal v Berlíne novinárom Steffen Seibert.Kancelárka Merkelová je podľa jeho slov presvedčená, že toto "akútne ohrozenie" amazonského dažďového pralesa patrí na program rokovania počas víkendového stretnutia lídrov G7, píše agentúra AFP.Podobný návrh, diskutovať o požiaroch počas nadchádzajúceho summitu G7, už predložil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.Z údajov brazílskeho Národného ústavu pre vesmírny výskum (INPE) vyplýva, že počet lesných požiarov v Brazílii vzrástol počas prvých mesiacov roku 2019 v porovnaní s vlaňajškom až o 84 percent.Od januára do augusta bolo zaznamenaných takmer 73.000 požiarov. Za celý rok 2018 ich pritom bolo 39.759, uviedol INPE. Ide o najväčšie množstvo požiarov v amazonskom dažďovom pralese od roku 2013 po tom, ako ich počet v posledných dvoch rokoch klesal.Od minulého štvrtka bolo podľa INPE identifikovaných viac než 9500 nových požiarov, z ktorých väčšina vypukla v Amazónii.