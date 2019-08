Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby sú personálne pokryté

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. augusta (TASR) - Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS) sú po výberovom konaní na ich obsadenie pokryté. Urgentná zdravotná starostlivosť je plne zabezpečená na celom Slovensku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Radoslava Muchová.priblížila.Ako dodala, odchod jedného z terajších poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, spoločnosti Falck, neovplyvní poskytovanie tohto typu zdravotnej starostlivosti. Falck na Slovensku prevádzkuje 107 staníc ZZS, z toho 27 staníc rýchlej lekárskej pomoci a 80 staníc rýchlej zdravotnej pomoci. Sieť staníc pokrýva 39 percent územia krajiny, a to najmä v regiónoch východného, severného a južného Slovenska, ale tiež v Trnave, Bratislave a okolí.ÚDZS vyhlásil výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby ešte v polovici júna. Záujemcovia mohli svoje žiadosti predkladať v termíne do 16. júla.