O prevádzkovanie trate Bratislava – Komárno majú záujem 5 dopravcovia

Železničná stanica Komárno. Foto: Vovlaku.sk Foto: Vovlaku.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) – Do súťaže na výber železničného dopravcu na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno sa prihlásilo päť záujemcov. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká. V poradí druhú súťaž na liberalizáciu tratí rezort dopravy spustil začiatkom októbra. Na frekventovanej trati v súčasnosti jazdí súkromný dopravca RegioJet, ktorý má záujem v tom pokračovať aj naďalej.Lehota na predkladanie žiadostí sa uzavrela v piatok 15. novembra. RegioJetu končí aktuálne platná zmluva v decembri 2020. Potom môže na trať nastúpiť uchádzač, ktorý vzíde z verejnej súťaže. Trať bude obsluhovať nasledujúcich desať rokov.skonštatoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Hovorca spoločnosti RegioJet Aleš Ondrůj uviedol, že dopravca odovzdal dokumentáciu do prvého kola súťaže.poznamenal.Splnenie podmienok bude teraz hodnotiť nezávislá komisia na ministerstve dopravy. Dopravcom, ktorí splnia právne, technické a odborné podmienky na zabezpečenie dopravných výkonov, budú poskytnuté detailné súťažné podklady. Ich obsahom bude samotný rozsah vlakov na trati, cestovné poriadky či finančné podmienky. Nový dopravca by mal byť známy do konca roka 2019.Zámer vyhlásiť verejnú súťaž na trati Bratislava – Komárno rezort zverejnil pred viac ako rokom v Európskom vestníku. Celkovo 95-kilometrová trať patrí k mimoriadne vyťaženým a záujem o dopravu tam v posledných rokoch neustále narastá. Dôvodom sú najmä pribúdajúce obytné zóny v okolí hlavného mesta.