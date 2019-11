Zasadnutie parlamentu v Libanone odložili kvôli protestu

Na snímke libanonskí aktivisti držia transparenty na podporu rockovej skupiny Mašrú Lajlá v Bejrúte v pondelok 29. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 19. novembra (TASR) - Zasadnutie libanonského parlamentu naplánované na utorok bolo odložené na neurčito. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie zákonodarného zboru, podľa ktorého by parlament nebol uznášaniaschopný.V centre libanonského hlavného mesta Bejrút vypukli potýčky po tom, ako tisíce protivládnych demonštrantov zablokovali všetky cesty vedúce k parlamentu. Protest vyvolala skutočnosť, že zasadnutie bolo zvolané i napriek tomu, že krajina po odstúpení premiéra Saada Harírího ešte stále nemá nový vládny kabinet, napísala agentúra AP.Stovky mladých ľudí sa zhromaždili okolo parlamentu, blokovali vchody do budovy a vyhlasovali, že zasadnutie chcú prerušiť. Niektorí z nich sa pokúsili dostať cez ostnatý drôt a došlo aj k potýčkam s poriadkovou políciou. Protestujúce ženy sa usilovali vytvoriť medzi oboma stranami živé bariéry.Keď sa jeden z poslancov pre blokádu demonštrantov nedostal do budovy, jeho osobní strážcovia vystrelili do vzduchu. Pri incidente sa nikto nezranil. V Bejrúte boli od pondelka v nasadení jednotky polície a armády, ktoré mali uzavrieť oblasť v okolí parlamentu.Protestujúci spochybňovali ústavnosť parlamentnej schôdze, ktorá sa mala uskutočniť bez existujúcej vlády. Predchádzajúce zasadnutie, ktoré sa malo konať minulý utorok, bolo odložené z dôvodu celoštátnych protestov, ktoré sa začali v polovici októbra.Predmetom zasadnutia mali byť návrhy zákonov vzťahujúce sa k boju proti korupcii a udeľovaniu amnestie. "Nechceme, aby schvaľovali zákony, ktoré chránia ich samotných a slúžia ich záujmom," uvádzalo sa na jednom z protestných plagátov.Obyvatelia Libanonu protestujú proti tamojšej vládnucej elite od 17. októbra. V dôsledku nepokojov 29. októbra odstúpil libanonský premiér Saad Harírí. Jeho demisia bola jednou z hlavných požiadaviek protestujúcich.Demonštranti odmietajú plán hospodárskych reforiem a žiadajú výraznejšie zmeny vo vláde a volebných zákonoch. Nová vláda by podľa nich mala byť zložená z odborníkov, ktorí dokážu dostať krajinu z hospodárskej krízy.