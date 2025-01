O prevzatí sociálnej siete TikTok podľa Trumpa rokuje Microsoft

28.1.2025 (SITA.sk) - Americká spoločnosť Microsoft podľa prezidenta USA rokuje o kúpe sociálnej siete TikTok od čínskej firmy ByteDance. Donald Trump uviedol, že o TikTok je „veľký záujem“.V USA 19. januára nadobudla platnosť legislatíva, podľa ktorej aplikáciu TikTok pre obavy o národnú bezpečnosť nemôže vlastniť čínska firma. Podľa Washingtonu by totiž čínska vláda mohla túto sociálnu sieť zneužiť na špehovanie Američanov alebo skryté ovplyvňovanie americkej verejnej mienky. Trump však účinnosť zákazu TikToku o dva a pol mesiaca odložil.Analytik spoločnosti CFRA Research Angelo Zino konštatoval, že Microsoft patrí medzi pravdepodobných kupcov, ktorí by mali dôvod do TikToku investovať. Je totiž presvedčený, že Microsoft „má túžbu viac sa presadiť v oblasti digitálnej reklamy“.