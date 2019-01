O prezidentské kreslo chce zabojovať zatiaľ 11 kandidátov

Prezidentský palác. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 29. januára (TASR) - Záujemcovia o prezidentské kreslo majú posledné dni na podanie svojich kandidatúr. Urobiť tak musia do 31. januára do polnoci v Národnej rade (NR) SR. Zatiaľ ich podali jedenásti - Robert Mistrík, Béla Bugár, Juraj Zábojník, Štefan Harabin, Bohumila Tauchmannová, Martin Daňo, Zuzana Čaputová, František Mikloško, Eduard Chmelár, József Menyhárt a Róbert Švec. Očakávajú sa ďalší.Voľby prezidenta SR budú 16. marca. V prípade nezvolenia hlavy štátu v prvom kole sa uskutoční druhé, ktoré sa bude konať 30. marca. Volebná kampaň už beží, kandidáti na ňu môžu minúť najviac pol milióna eur. Podporiť ich môžu aj politické strany, ktoré do kampane vstupujú ako tretie strany.Záujemcovia o prezidentský palác musia splniť viaceré zákonné podmienky. Okrem podpisov od 15.000 občanov či 15 poslancov musia splniť aj podmienku veku. Kandidovať môže podľa zákona každý občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov.