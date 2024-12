O prípadnej väzbe dvojice obvinených čurillovcov rozhodne Krajský súd v Bratislave

11.12.2024 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave bude o sťažnosti prokurátora voči nevzatiu do väzby dvojice obvinených policajtov Branislava Dunčka a Róberta Magulu z tímu Jána Čurillu rozhodovať na verejnom zasadnutí v piatok 13. decembra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Sudca pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I totiž v piatok 6. decembra rozhodol tak, že dvojicu do väzby nevzal a prepustil obvinených zo zadržania. Prokuratúra žiadala pre obvinených z marenia spravodlivosti väzbu, a to pre obavu z možného ovplyvňovania svedkov.Dvojicu policajtov z tímu bývalej Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu obvinila policajná inšpekcia z marenia spravodlivosti. Dôvodom má byť, že v roku 2021 napomáhali svedkom v medializovaných trestných kauzách, ktoré vyšetrovala NAKA, vyhnúť sa zadržaniu zo strany inšpekcie.Spolu s dvojicou policajtov obvinili aj jedného zo svedkov, konkrétne Mateja Zemana . Obvinenie bolo podľa medializovaných informácii založené na výpovedi ďalšieho svedka, Petra Petrova prezývaného Tiger.