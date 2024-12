Šimkovičová je zhrozená z výsledkov auditu v Slovenskej národnej galérii, niektoré nedostatky môžu mať až trestnoprávnu dohru

Celkovo bolo podpísaných 11 dodatkov

11.12.2024 (SITA.sk) - Audit ministerstva kultúry Slovenskej národnej galérii (SNG) zistil 26 nedostatkov. Päť z toho bolo s vysokou závažnosťou a môžu mať až trestnoprávnu dohru. Uviedla to v stredu ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) na tlačovej konferencii.Ako dodala z výsledkov auditu je zhrozená a nasledovať bude kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu . Za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi sa galéria nevyhne pokute od ministerstva kultúry."To, že rekonštrukcia SNG za takmer 80 miliónov eur bola v gescii rodiny odvolanej bývalej generálnej riaditeľky pani Kusej je už známa vec, rovnako ako aj to, že podpisovala dodatky s firmou svojho otca. Audit preukázal, že takmer 5,5 milióna eur bolo uhradených za stavebné práce bez právneho dôvodu," povedala Šimkovičová. Z tejto sumy nebolo 2,5 milióna v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.Audit ministerstvo kultúry zverejniť nemieni. "Tieto materiály sa nikdy celé nezverejňujú. Je to tak zaužívané," zdôvodnil generálny tajomník služobného úradu rezortu kultúry Celkovo bolo podpísaných 11 dodatkov, pri ktorých audítori konštatovali porušenie zákona o výkone práce vo verejnom záujme.Zmluva o vytvorení a použití diela, na základe ktorej si bývalá riaditeľka SNG Alexandra Kusá podľa Šimkovičovej vyplácala finančnú odmenu, bola v rozpore so zákonom podpísaná jej zástupkyňou, ktorá na to nemala platné oprávnenie.Tento úkon bol preto z právneho hľadiska neplatný, zdôraznila ministerka. Takýchto úkonov podpisovaných zástupkyňou bolo viac."Projektová dokumentácia sa robila – a toto bolo celkom vtipné – úplne na všetko, vrátane takých banalít, ako je záhradný domček. Aj v tomto prípade bola zazmluvnená firma otca pani Kusej," doplnila.Podľa nej bolo preukázané zneužívanie moci a nedostatočné riadenie inštitúcie. Audit prebiehal od 18. júla do 8. novembra a auditované bolo obdobie od začiatku roka 2023 do 21. decembra 2023.Zastupujúci riaditeľ SNG Jaroslav Niňaj povedal, že galéria napriek rekonštrukcii za 80 miliónov eur zateká zhora aj zdola a potrebuje ďalšiu rekonštrukciu, ktorá môže byť opäť v desiatkach miliónov eur."V galérii sa stretávame s veľkým odporom. Chceme zistiť, aký je stav, a všetci robia všetko preto, aby sme to nezistili. Protestujú úplne proti všetkému," povedal.Dodal, že SNG má zrejme veľký nadstav zamestnancov. Chcú spraviť personálny audit s cieľom zistiť, "či tých zamestnancov skutočne všetkých potrebujeme alebo pracuje len hŕstka a ostatní sa vezú".Podľa neho nie je ani prehľad o tom, či zamestnanci sedia a pracujú, pretože jeden z troch terminálov nie je pod kamerou. "Takže my nevieme, či sa prihlasujú traja zamestnanci, alebo jeden s tromi kartami," hovorí. Podľa neho môžu tiež odísť z práce bez toho, aby si to niekto všimol.V médiách sa v stredu objavila informácia, že Niňaj v galérii zavádza zmenu v organizačnej štruktúre, ktorá sa dotkne niekoľkých pracovných miest. Tie sa zrušia. Medzi dotknutými zamestnancami je aj bývalá šéfka SNG Alexandra Kusá. Podľa Niňaja je celá SNG ako "nepriateľské územie", kritizujú ho všetci, od pokladníčky až po vrcholové vedenie."My sa rozlúčime s ľuďmi, ktorí si to nejakým spôsobom zaslúžia. Rozdal som aj niekoľko pokarhaní, čo sa týka dodržiavania pracovnej disciplíny a ešte budem ďalej rozdávať," povedal. Potvrdil, že zároveň chce vytvoriť aj nové pracovné pozície.Spomenul tiež prípad, že jeden deň mali nahlásenú bombu na 12:00, ale riaditeľ sa o tom dozvedel až o 15:00. Pripomenul zároveň, že na nedávnom otvorení výstavy sa mu zamestnanci aj návštevníci vernisáže počas príhovoru otočili chrbtom."Náš prístup je slušný, kultúrny a nie žiadny útok na kultúru a podobné hlúposti, čo čítame v médiách. Naopak, prístup zamestnancov je veľmi nekultúrny," myslí si Niňaj. Podotkol, že na pozícii riaditeľa je dočasne a či sa bude o tento post uchádzať aj vo výberovom konaní, to sa uvidí časom.Lukáš Machala dodal, že zamestnanci SNG na dennej báze "drzo a zámerne" nerešpektujú príkazy svojich nadriadených. Podľa neho navyše SNG "dlhé roky ignoruje špičkových slovenských výtvarníkov".Šimkovičová zdôraznila, že ministerstvo kultúry chce byť maximálne transparentné. Povolila však len tri novinárske otázky. Novinárovi z jednej z televízii vyčítala jeho oblečenie a opieranie sa o stenu. Zdôraznila tiež, že je kvalifikovaná pre ministerskú pozíciu, pretože robila 25 rokov v médiách.