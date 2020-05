O príspevky prvej pomoci za apríl je možné požiadať len do konca mája, upozorňuje Krajniak

Proces vyplácania sa zrýchlil

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Záujemcovia o príspevky na udržanie pracovných miest za apríl môžu zasielať vyplnené výkazy alebo žiadosti spolu s výkazmi už len do 31. mája tohto roka do polnoci. Po tomto termíne už nebude možné požiadať o pomoc za apríl.Od pondelka 1. júna začnú úrady práce prijímať výkazy alebo aj žiadosti záujemcov o pomoc za máj."Proces vyplácania aprílových príspevkov sa nám zrýchlil, keďže viac ako 90 % úhrad ide zamestnávateľom a SZČO, ktorí žiadajú opätovne a posielajú nám už iba výkazy. Zvyšok sú noví žiadatelia, ktorým zasielame na podpis dohody,“ uviedol v tlačovej správe minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.Zamestnávatelia a SZČO, ktorí za apríl žiadajú o pomoc v rámci rovnakého opatrenia ako za marec, pošlú úradom práce iba vyplnený výkaz, do ktorého uvedú číslo uzatvorenej dohody s úradom práce a sociálnych vecí.Ak žiadateľ ešte dohodu nemá, ale žiadosť za marec poslal, môže požiadať o príspevok za apríl a vo výkaze neuvedie číslo dohody.U žiadateľov, ktorí si za apríl nárokujú o pomoc v rámci odlišného opatrenia ako za marec, je proces žiadania o finančný príspevok rovnaký ako v marci."Žiadateľ elektronicky vyplní žiadosť a výkaz pre dané opatrenie a nepodpísané dva dokumenty pošle elektronicky na emailovú adresu prislúchajúceho úradu práce," informuje rezort práce a sociálnych vecí.Žiadatelia sa môžu ďalší mesiac rozhodnúť aj pre príspevok z iného opatrenia podľa toho, ktorá pomoc je pre nich výhodnejšia. Prechádzať však nemôžu v rámci opatrenia 3."Ak raz požiadali o príspevok 3A, nemôžu ďalší mesiac žiadať o príspevok 3B alebo naopak," uviedlo ministerstvo.Subjekty, ktoré za apríl žiadajú o pomoc po prvýkrát, vyplnia elektronicky žiadosť a výkaz pre dané opatrenie a nepodpísané dva dokumenty pošlú elektronicky na emailovú adresu prislúchajúceho úradu práce.Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca tohto roka.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu.