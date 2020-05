Druhá vlna aktivácie e-schránok pre právnické osoby sa dotkne nadácií, politických strán aj cirkví

Aktivácia bude prebiehať postupne

Do schránky im doručia úradné rozhodnutia

Kontrola správnosti údajov

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Po aktivácii štátnych e-schránok pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri, prichádza druhá vlna, ktorá sa týka právnických osôb zapísaných v iných registroch. Povinnosť mať štátnu e-schránku sa tak od 1. júna 2020 dotkne nadácií, neziskových organizácií, cirkví, záujmových združení či politických strán.Ako ďalej informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) , celkovo pôjde o viac ako 78 880 právnických osôb, zapísaných v inom ako obchodnom registri.„Samotná aktivácia elektronických schránok bude prebiehať postupne, v niekoľkých fázach, nakoľko ide o mimoriadne početnú skupinu právnických osôb. Zároveň je dôležité spustiť samotný eGovernment a opätovne neodkladať aktiváciu elektronických schránok. Štatutári jednotlivých organizácií nájdu podrobné informácie na stránke slovensko.sk, ktorú by mali pravidelne sledovať," uviedol poverený generálny riaditeľ sekcie ITVS ÚPVII Peter Kucer.Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód a príslušné certifikáty. Štatutári si ich môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku.V prípade ak dotknuté organizácie ešte štátnu e-schránku nepoužívajú a nemajú ju aktivovanú na doručovanie, stane sa tak najneskôr na desiaty deň. Teda organizáciám, ktorých schránky budú zriadené 1. júna, už môžu byť 11. júna do schránky doručované úradné rozhodnutia.Dôležité je podľa úradu aj to, aby si štatutári skontrolovali údaje, ktoré štátu už raz odovzdali pri zápise ich združenia do príslušného registra."Ak údaje o ich organizácii nie sú kompletné alebo aktuálne, je možné, že štatutár sa do e-schránky nedostane, alebo Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ako správca e-schránok, nebude vedieť danú schránku správne zriadiť,“ upozorňuje Kucer.Zriadiť a aktivovať elektronickú schránku na doručovanie správne, je možné v prípade, ak sa v danom registri nachádzajú údaje v podobe – názov a IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára.„Opätovne prosíme štatutárov, aby si skontrolovali, či má štát o nich správne údaje, a ak nie, aby požiadali o ich opravu daný zdrojový register. Mnohí si svoje združenia zakladali pred rokmi a štruktúra zbieraných údajov bola iná. Aktuálne Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby eviduje viac ako 43 270 schránok, ktoré nemajú kompletné informácie o štatutároch, a teda sa do nich štatutári nedostanú,“ apeluje Kucer.Štát začal zriaďovať a aktivovať na doručovanie elektronické schránky jednotlivým subjektom postupne. V roku 2014 aktivoval na doručovanie elektronické schránky orgánom verejnej moci, v roku 2017 právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri a od 1. júna tohto roka tak urobí aj pre právnické osoby mimo obchodného registra.