O príspevok na dom s takmer nulovou potrebou energie je veľký záujem

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - O príspevok vo výške 8000 eur na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je veľký záujem. Od 2. septembra 2019, kedy sa začalo elektronické podávanie žiadostí, ich prišlo do dnešného rána 328. Médiá o tom informovalo vo štvrtok Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.V prvom kole výzvy je ministerstvo pripravené poskytnúť príspevok 500 záujemcom.uviedol minister Árpád Érsek (Most-Híd).Záujemcovia majú stále šancu získať príspevok zaevidovaním žiadosti o poskytnutie príspevku prostredníctvom elektronického formulára žiadosti.V prípade zvýšeného záujmu o príspevok je rezort pripravený vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019. Termín ukončenia podávania žiadostí je do 31. októbra 2019, alebo do naplnenia limitu 500 žiadostí.