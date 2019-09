Svetové investičné banky zaznamenali najhorší 1. polrok za 13 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 5. septembra (TASR) - Najväčšie investičné banky sveta zaznamenali najhorší 1. polrok za posledných 13 rokov. Uviedla to vo štvrtok finančná analytická spoločnosť Coalition.Podľa údajov Coalition, na ktoré sa odvolala írska televízna a rozhlasová spoločnosť RTÉ, 12 najväčších investičných bánk dosiahlo za prvých šesť mesiacov roka tržby 76,8 miliardy USD (69,70 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 11 % a zároveň najhorší výsledok od roku 2006.Pokles tržieb zaznamenali banky prakticky vo všetkých oblastiach, pričom najvýraznejší evidovali v obchodoch s akciami. Tržby v tejto oblasti klesli o 17 % na 22,1 miliardy USD. Výrazne klesli aj tržby z poradenstva, a to o 8 %.V reakcii na slabé výsledky viaceré banky znížili v divíziách investičného bankovníctva počet zamestnancov. Tento krok urobili napríklad nemecká Deutsche Bank, britská HSBC, francúzska Société Générale či americká Citigroup. Najvýraznejšie škrty oznámila Deutsche Bank. V júli informovala, že zruší približne 18.000 pracovných miest, väčšinu práve v divízii investičného bankovníctva.Analytická spoločnosť Coalition sleduje okrem spomínaných štyroch bánk vývoj ešte v banke Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley a UBS.