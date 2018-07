O Ronalda sa zaujíma Juventus Turín

Portugalský hráč Cristiano Ronaldo kričí v zápase osemfinále MS 2018 Uruguaj - Portugalsko v ruskom Soči 30. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turín 1. júla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo by mohol vo svojej kariére pokračovať v tíme úradujúceho talianskeho majstra Juventus Turín. Informoval o tom denník denník Tuttosport na titulnej strane svojho nedeľňajšieho vydania.Ronaldo získal na klubovej úrovni všetko vrátane piatich triumfov v Lige majstrov, na ktorých mal obrovský podiel. Juventus sa naposledy tešil zo zisku najcennejšej európskej trofeje v roku 1996, keď zvíťazil nad Ajaxom Amsterdam po jedenástkovom rozstrele. Odvtedy sa do finále LM prebojoval štyrikrát, no zvíťaziť sa mu nepodarilo.Juventus má veľmi dobré vzťahy s Ronaldovym agentom Jorgem Mendesom, ktorý s klubom spolupracoval na nedávnom prestupe obrancu Joaa Cancela z Valencie. Špekulácie o Ronaldovom prestupe sa začali šíriť po tom, ako Portugalčan po víťaznom finále Ligy majstrov proti Liverpoolu uviedol, žeV súvislosti s Ronaldom sa hovorí aj o možnom prestupe do Paríža St. Germain či o návrate do Manchestru United.