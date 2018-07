NHL: Jets pripravujú miesto pre Štastného, vymenili Masona a Armiu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Winnipeg 1. júla (TASR) - Hokejový klub NHL Winnipeg Jets uvoľňuje miesto v rozpočte pred podpisom novej zmluvy s Paulom Šťastným. Vedenie "tryskáčov" poslalo do Montrealu Canadiens brankára Stevea Masona spolu s pravým krídelníkom Joelom Armiom a dvoma výbermi v drafte výmenou za 21-ročného obrancu Simona Bourquea.Generálny manažér Winnipegu Kevin Cheveldayoff už v utorok avizoval, že sa klub pokúsi nájsť spôsob, ako so Šťastným predĺžiť zmluvu pred tým, ako sa 1. júla stane neobmedzeným voľným hráčom. "povedal Cheveldayoff. Okrem Šťastného končí 1. júla kontrakt aj ďalším dôležitým hráčom "tryskáčov" Connorovi Hellebuyckovi, Jacobovi Troubovi, či Joshovi Morrisseymu. Winnipeg musí myslieť aj na budúcnosť, v júli 2019 totiž budú bez zmluvy Patrik Laine či Blake Wheeler.Mason, ktorý mal v minulej sezóne priemer 3,24 gólu na zápas pri 91 percentnej úspešnosti zásahov, sa v Montreale dlho neohreje. "Habs" ho ihneď po výmene zaradili na waiver listinu a 1. júla sa stane neobmedzeným voľným hráčom. Mason obliekal v NHL aj dres Columbusu a Philadelphie a v sezóne 2008/2009 získal Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika NHL.Dvadsaťpäťročný Armia vstúpil do profiligy vo farbách Buffala a v roku 2015 bol súčasťou výmeny za Evandera Kanea. Počas 4 sezón v NHL avsolvoval 180 zápasov s bilanciou 26 gólov a 32 asistencií. Podobne ako Mason, aj on sa stane 1. júla neobmedzeným voľným hráčom. Dvadsaťjedenročný obranca Bourque strávil uplynulú sezónu v klube AHL Laval Rockets a v 46 zápasoch 3-krát asistoval.