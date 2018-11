O rozhlasové frekvencie má na jeseň záujem päť uchádzačov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Ferenčík Foto: TASR Martin Ferenčík

Zdroj: TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) – V jesennom výberovom konaní sa o 30 voľných rozhlasových frekvencií uchádzajú piati žiadatelia - traja súčasní vysielatelia a dvaja žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby. TASR informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Lucia Jelčová.Rádio SiTy i Rádio Anténa Rock sa uchádzajú o frekvencie, ktoré využívajú v súčasnosti, no z rôznych dôvodov (končiaca sa platnosť licencie resp. končiaca sa maximálna doba využívania frekvencií jedným uchádzačom) sa musia opätovne prihlásiť do výberového konania.informovala hovorkyňa RVR.O ďalšie dve frekvencie požiadal RVR aj druhý z uchádzačov o novú licenciu na vysielanie – Michael Schwarz, ktorý o ňu žiada ako fyzická osoba.dodala Jelčová.O kmitočet 96,3 MHz Stará Turá sa ako jediný uchádzač prihlásil koordinátorom frekvencie, vysielateľ Rádia Expres. O frekvenciu 93,9 MHz Michalovce a frekvenciu 99,6 MHz Žarnovica, ktorá je prideliteľná len pre účely vysielania Rádia One, nie sú momentálne záujemcovia.Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu rady o pridelení frekvencií, sa bude konať v utorok 20. novembra.