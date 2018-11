Video: Voľby budú každý deň. Horúca predvolebná novinka od Smola a Hrušky

Na rozdiel od dnešnej tajnej voľby sa kedysi volilo verejne a ústne. Každý vyslovil nahlas meno kandidáta, za ktorého hlasuje. Častokrát volič ledva stál na nohách a nebolo mu rozumieť. Kampaň bola veľmi intenzívna a to nielen „opíjaním“ voličov, ale aj bezuzdná agitácia, či neobmedzený arzenál straníckeho fanatizmu. Keď spoločnosť pochopila silu médií, začalo sa zarábať aj na politických kampaniach a kandidátoch. Časom sa nič nezmenilo, stačí sa v týchto dňoch prejsť po uliciach každého mesta na Slovensku, kde dotieravo vykúkajú rôzne politické postavičky z každého výkladu len s inou tvárou, či v inom kabáte. Smola a Hrušky na to reflektujú satirickým pohľadom v skladbe Voľby budú každý deň. Vizuálna „volebná kampaň“ v podobe lyrics videa vznikla v spolupráci s teamom z Nevill Media Agency.

„Počas leta a jesene sme odohrali viac ako 50 koncertov a prešli cele Slovensko a Čechy. Na výletoch okrem krásnych žien a prírody sme si nemohli nevšimnúť, ako je drvivá väčšina miest v prestavbe a že práce prebiehajú ako pri obnove Berlína. A, že pravé pred voľbami sa nielen finišujú stavby, ale aj tie najlepšie nápady, návrhy na zmenu vznikajú pravé v tomto období a niekedy aj od kandidátov, ktorí mali 4 roky na to aby dali veci do poriadku. Pod paľbou volebných billboardov, statusov a videí, kde kandidáti sľubujú ako nám všetkým bude fajn a ako bude raj na zemi, mi napadlo, že život by bol krajší, keby boli voľby každý deň a k nim patrí aj hudba ako vystrihnutá z budovateľských piesní.“, približuje vznik predvolebnej balady Spoko Kramár.

Kapela Smola a Hrušky okrem pripravovanej česko-slovenskej kompilácie Patríme k sebe, pracuje aj na ďalších nových videosingloch a v neposlednom rade finišuje na novej viac ako 2-hodinovej koncertnej show k vianočnému turné Patríme k sebe tour 2018:

23.11. Trenčín / Stejdž klub

24.11. Žilina / Smer klub 77 music bar

30.11. Námestovo / Barón pub

01.12. Púchov / Queens pub

07.12. Košice / Collosseum club

08.12. Poprad / Rock Fabric

14.12. Bratislava / Randal club

15.12. Brno / Eleven club