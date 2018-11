O. Scholz uprednostňuje prijatie dohody o digitálnej dani v decembri

Olaf Scholz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. novembra (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz uprednostňuje prijatie záväznej dohody o digitálnej dani v Európskej únii (EÚ) na decembrovom stretnutí ministrov financií z bloku. Uviedol to v pondelok pre týždenník Der Spiegel a dodal, že podporuje francúzsky model.Vyhlásil tiež, že ak by rokovania pokračovali tak ako doteraz, Únia by možno nemala dohodu o novej dani ani o 100 rokov. Preto podporuje francúzsky model.Členské štáty EÚ sa zatiaľ nedokázali dohodnúť na spoločnom návrhu zdanenia veľkých internetových firiem, ako sú Google a Facebook.Podľa marcového návrhu Európskej komisie by mali členské štáty vyberať poplatok vo výške 3 % z digitálnych príjmov veľkých firiem. Tie čelia obvineniam, že sa vyhýbajú daniam tým, že v rámci bloku presmerujú svoje zisky do štátov s nízkymi daňami.Cieľom plánu je zmena daňových pravidiel, ktoré umožňujú niektorým najväčším svetovým spoločnostiam platiť neobvykle nízke dane z príjmu.Vyžaduje si však podporu všetkých 28 členských štátov EÚ. A mnohé z nich sú proti vrátane malých krajín s nízkymi korporátnymi daňami, ako je Írsko, ktoré profitovali z toho, že dovolili nadnárodným spoločnostiam zaknihovať na svojom území zisky z predaja služieb v iných štátoch.Nemecko plán pôvodne podporilo, ale tento mesiac vyzvalo na jeho revíziu. Chce, aby sa nová daň netýkala aktivít spojených s výrobou automobilov.Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v pondelok v tejto súvislosti povedal, že dohoda už bola blízko.V EÚ už existuje spolupráca vo veci daní v niektorých oblastiach, ako je napríklad regulácia dane z pridanej hodnoty, ale v zásade zostáva stanovenie daní v kompetencii jednotlivých členských štátov.Scholz tiež uviedol, že EÚ by sa mala pohnúť dopredu a do januára 2021 sa dohodnúť na minimálnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb a efektívnejšom zdanení digitálnych spoločností, ak štáty nedosiahnu medzinárodnú dohodu o vyhýbaní sa daniam.dodal.