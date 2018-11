Záujem cudzincov o prácu v Británii v poslednom období klesá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. novembra (TASR) - S blížiacim sa dátumom odchodu Británie z Európskej únie je záujem cudzincov o prácu v Británii stále nižší. Ukázal to najnovší prieskum britského inštitútu pre ľudské zdroje CIPD.Podľa inštitútu stále viac firiem trpí nedostatkom zamestnancov, pričom záujem o prácu v Británii klesá ako zo strany ľudí z krajín Európskej únie, tak aj z krajín mimo EÚ. Prieskum uskutočnený medzi aprílom a júnom tohto roka ukázal, že v danom období počet zahraničných zamestnancov v Británii klesol medziročne o 58.000. Z nich 40.000 predstavovali ľudia z krajín mimo EÚ. Na porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka oproti roku 2016 sa o 263.000 zvýšil.uviedol Gerwyn Davies z CIPD po prieskume na vzorke vyše 1000 zamestnávateľov, ktorý zverejnila BBC. To všetko sa pritom deje v období, keď je v Británii nízka miera nezamestnanosti. Terajším zamestnancom tak hrozí zvyšovanie objemu práce a firmám strata objednávok.Situácia sa pritom podľa CIPD ešte zhorší po roku 2021, keď v Británii majú vstúpiť do platnosti nové obmedzenia pre zamestnávanie ľudí z Európskej únie, najmä v prípade ľudí s nízkou kvalifikáciou. Poradný výbor pre migráciu síce prišiel s návrhom na zlepšenie situácie pri zamestnávaní tejto skupiny ľudí, podľa firiem je však návrh nedostatočný a ich problémy s nedostatkom zamestnancov nevyrieši.