O slovenské maratónske tituly vo Viedni, Sahajda zabojuje o OH

Na snímke Slovák Tibor Sahajda. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenský šampionát v maratóne nebude v roku 2020 na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach a ani na ČSOB Bratislava Marathon, ale o tituly sa bude bojovať 19. apríla na 37. ročníku Viedenského maratónu. Svoje národné šampionáty na tomto podujatí by mali mať aj Rakúsko a Maďarsko.," citoval web Slovenského atletického zväzu šéftrénera Martina Pupiša.Svetová atletika (WA, predtým IAAF) vypísala na OH 2020 náročné kvalifikačné limity – v mužskom maratóne je 2:11:30 – a systém nastavila tak, aby sa predpokladaný počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach naplnil proporčne. Polovica účastníkov by sa mala do Tokia kvalifikovať vďaka splneniu limitu, druhá polovica na základe postavenia vo svetovom rebríčku, čiže k limitárom v jednotlivých disciplínach sa budú „doberať“ ďalší pretekári bez limitu na základe postavenia vo svetovom rebríčku. V maratóne mužov by mal byť počet účastníkov 80.No a práve svetový rebríček je Sahajdova šanca, aby sa stal olympionikom. Preto musí od 1. januára 2019 do 31. mája 2020 nazbierať do rebríčka čo najviac bodov. Systém je nastavený tak, že za triumf na MSR získa k bodom za dosiahnutý čas (existuje predpoklad, že vo Viedni sa pobeží rýchlo) aj výhodný 45-bodový bonus za domáci titul." nádejal sa Martin Pupiš. „."