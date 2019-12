Liga majstrov: Simeone spokojný s postupom, no trápi ho útok

Tréner Atletica Madrid Diego Simeone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 12. decembra (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid sa stali poslednými osemfinalistami Ligy majstrov 2019/2020 a aspoň čiastočne si napravili chuť po uplynulých nevydarených výkonoch v prestížnej súťaži i domácej La Lige. Postup medzi najlepšiu šestnástku potvrdili stredajším triumfom nad Lokomotivom Moskva 2:0.Už pred zápasom mali Španieli všetko vo vlastných rukách, keďže v prípade akejkoľvek výhry, by ich tretí Bayern Leverkusen nemohol dobehnúť. "" tešil sa tréner Diego Simeone, ktorý doviedol svojich zverencov do play off LM šiestykrát z posledných siedmich sezón. "" dodal kormidelník.Simeone narážal najmä na nelichotivú streleckú bilanciu. Atletico totiž v uplynulých troch dueloch LM vystrelilo až 50-krát, z toho len 16-krát medzi tri žrde a dalo iba tri góly. Lepšie to nie je ani v domácej súťaži. Madridčania v posledných dvoch dueloch síce vyslali vyše 30 streleckých pokusov, ale na bránku ich smerovalo len päť a gól nedali. Vo Villarreale tak remizovali 0:0 a doma prehrali s FC Barcelona 0:1."Los Colchoneros" klesli v lige na siedme miesto s osembodovým mankom na Barcelonu a tak je postup v LM vítaná vzpruha pre tím i fanúšikov. "" povedal Simeone. Z postupu sa tešil aj stredopoliar Saul Niguez: "Platí to aj pre hviezdneho útočníka Joaa Félixa, ktorý prišiel do klubu za 126 miliónov eur, no zatiaľ strelil len štyri góly. Pred stredajším duelom sa naposledy presadil v prvom zápase s Lokomotivom ešte 1. októbra. Tento raz otvoril skóre v 17. minúte z penalty.," uviedol pre uefa.com. Druhý zásah pridal v 52. minúte stopér Felipe.V druhom zápase D-skupiny potvrdil dobrú formu Juventus Turín, ktorý vyhral v Leverkusene 2:0 a skupinu zakončil so 16 bodmi bez prehry. O góly sa postarali Cristiano Ronaldo a Gonzalo Higuain, obom "nabil" Paulo Dybala. "," povedal pre uefa.com.Ronaldo si pred osemfinálovým žrebom, ktorý je na programe v pondelok 16. decembra v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone, nechcel vyberať súpera. "."