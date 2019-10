O. Solga zmapoval príbeh geniálneho šachistu R. Rétiho

Oliver Solga, autor knihy Richard Réti – Šachový génius. Foto: archív O. S. Foto: archív O. S.

Bratislava 3. októbra (TASR) – Na osobnosti šachistu Richarda Rétiho je pozoruhodné nielen jeho šachové majstrovstvo, ale aj spôsob, akým sa prihlásil k svojej vlasti, keď v roku 1920 požiadal o československé občianstvo. Uviedol to historik umenia Oliver Solga na verejnej prezentácii svojej knihy Richard Réti – Šachový génius, ktorá mapuje krátky, no veľmi pestrý životný príbeh geniálneho šachistu.povedal pre TASR autor knihy Oliver Solga.Svoju novú publikáciu prezentoval vo štvrtok 3. októbra na pôde Múzea židovskej kultúry v Bratislave.povedal v úvode podujatia riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave Pavol Mešťan.vysvetlil Solga, ktorý bol dlhoročným primátorom Pezinka a venoval sa histórii pezinských osobností – nedávno mu vyšla kniha o maliarovi Jánovi Kupeckom.doplnil Solga.Vznik knihy na krste ocenil aj lekár Pavel Traubner:Samotný Traubner bol kedysi majstrom Žilinského kraja v šachu a významným šachistom bol aj jeho otec.V priestoroch múzea je do 10. novembra umiestnená aj výstava Richard Réti – Šachový génius, ktorej spoluautorom je šachový odborník Marián Holubčík. Richard Réti sa narodil 28. mája 1889 v Pezinku a zomrel 6. júna 1929, krátko po svojich 40. narodeninách. Kniha Olivera Solgu, ako aj výstava si pripomínajú tohtoročné 130. výročie narodenia a 90. výročie úmrtia jedného z najväčších šachistov, ktorý sa dočkal aj uvedenia do Svetovej šachovej siene slávy (World Chess Hall of Fame) v americkom meste Saint Louis.