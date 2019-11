O stratifikácii by mali poslanci hlasovať v utorok, potvrdil M. Klus

Martin Klus, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 26. novembra (TASR) - O reforme nemocníc, tzv. stratifikácii, majú poslanci hlasovať v utorok, čiže v prvý deň 53. schôdze parlamentu. TASR to potvrdil podpredseda parlamentu Martin Klus (SaS) s tým, že sa tak dohodli na poslaneckom grémiu. Návrh stratifikácie je v prvom čítaní, presunuli ho z októbrovej schôdze tesne pred hlasovaním.Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) na stratifikácii trvá, hovorí, že má zmysel o nej rokovať.dodala s tým, že každému poslancovi parlamentu dodala list aj vysvetľujúcu brožúrku k stratifikácii.Kalavská novinárom v utorok po skončení sa zasadnutia poslaneckého klubu Smeru-SD povedala, že o troch bodoch z dielne ministerstva zdravotníctva majú ešte poslanci za Smer-SD v klube rokovať.Predseda Smeru-SD Robert Fico v pondelok (25. 11.) tvrdil, že o zákonoch, ktoré sú v prvom čítaní, by sa už nemalo rokovať, pretože pôjde zrejme o poslednú schôdzu v tomto volebnom období a čoskoro príde nová vláda. Fico tiež v pondelok povedal, že poslanci za Smer-SD majú k stratifikácii stále určité výhrady.Šéfka rezortu zdravotníctva tiež opäť nevylúčila, že by podala demisiu.odpovedala.Pôvodne mali poslanci o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý reformu zahŕňa, hlasovať na októbrovej schôdzi. Tesne pred hlasovaním ju však presunuli na nasledujúcu schôdzu. O stiahnutie návrhu požiadali Kalavskú preto, lebo návrh nemal dostatočnú politickú podporu.Klus zároveň pre TASR uviedol, že plénum bude rokovať o návrhoch, ktoré sú v prvom čítaní, napriek tomu, že by mohlo ísť zrejme o poslednú schôdzu.