Skupina expertov preveruje slobodu tlače v Maďarsku

Maďarský premiér Viktor Orbán počas výročného prejavu o stave krajiny v Budapešti 10. februára 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 26. novembra (TASR) - Stav slobody maďarských médií preveruje v redakciách v Budapešti i ďalších maďarských mestách skupina expertov siedmich medzinárodných novinárskych organizácií. Informoval o tom v utorok spravodajský server Euronews.Cieľom odborníkov bude počas nadchádzajúcich troch dní zistiť, koľko priestoru majú maďarské médiá nezávislé na vláde.Zástupca riaditeľa International Press Institute Scott Griffen v tejto súvislosti uviedol, že pre maďarskú vládu je vplyv na médiá strategickou otázkou, čo vyplýva zo štatistických údajov. Obyvateľstvo sa tak podľa expertov iba ťažko dostane k spoločensky relevantným informáciám.Griffen zdôraznil, že maďarský kabinet používa štátom podporované reklamy na propagovanie jemu blízkych médií a oslabuje tak nezávislú tlač.Skupina expertov sa stretne s medzinárodným hovorcom vlády Zoltánom Kovácsom i s novým starostom Budapešti Gergelyom Karácsonyom, ktorého spoločne nominovali opozičné ľavicové strany.Mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc, ktorej zástupcovia sú tiež súčasťou tohto tímu, v apríli zverejnili správu hodnotiacu slobodu tlače v 180 krajinách sveta. V zozname Maďarsko obsadilo 87. priečku. V uplynulých rokoch podľa tejto správy sa vlastnícke práva médií ďalej koncentrovali do rúk oligarchov blízkych premiérovi Viktorovi Orbánovi, preto sa mediálny obraz v Maďarsku výrazne pretvoril.Štátny tajomník úradu vlády Balázs Orbán 11. novembra - v rámci hodiny otázok v parlamente - povedal, že v súvislosti s maďarskou verejnoprávnou televíziou a rozhlasom je možné vyjadriť kladné i záporné názory. Ich stav je však podľa neho stále lepší než napríklad v Nemecku, kde je politika vo verejnoprávnych médiách - ako uviedol - ešte aj v rozprávkach pre deti. Podľa štátneho tajomníka je sloboda tlače v Maďarsku v poriadku.Premiér Orbán v máji pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) v rozhovore pre komerčnú televíziu Hír TV povedal, že vo svete ovládajú médiá liberáli v percentuálnom pomere 85:15, v Maďarsku je to zhruba 50:50.