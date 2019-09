O stratifikácii je potrebné ešte diskutovať, zhodli sa poslanci

Juraj Blanár, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 29. septembra (TASR) – Nie je to tak, že by v strane Smer-SD nebola podpora pre reformu nemocníc, sú však otázky, ktoré je potrebné zodpovedať. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda strany Smer-SD Juraj Blanár.povedal Blanár. Rovnako je presvedčený, že stratifikácia by mala odpovedať napríklad aj na to,Upozornil, že vláda v posledných štyroch rokoch masívne investuje do zdravotníctva. "Chceme, aby sa to posunulo ďalej, ale takým spôsobom, aby sme napravili škody napáchané práve tým, že sa pustil biznis do zdravotníctva,“ zdôraznil Blanár.Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška upozornil, že v návrhu, ktorý mali zatiaľ k dispozícii, sú problémové body, na ktoré upozornili aj odborníci. Myslí si, že mnohé opatrenia môže robiť priamo ministerstvo v rámci svojich kompetencií, bez nutnosti prijímať zákon.uviedol.Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár povedal, že hoci považuje za naozaj neštandardné, aby sa takáto reforma schvaľovala pár mesiacov pred voľbami,. Chce sa ale dôkladne zoznámiť s materiálom, ktorý príde do parlamentu.tlmočil postoj hnutia.Nezaradený poslanec a podpredseda strany Spolu–občianska demokracia Jozef Mihál podotkol, že je čudné, ak sa ministerka zdravotníctva nemôže spoľahnúť na podporu strany, ktorej je nominantkou.poznamenal k postoju Smeru. Zopakoval, že stratifikáciu podporia zástupcovia Spolu v parlamente jedine vtedy, ak ju podporí Smer.dodal Mihál.