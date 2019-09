MMF vyzval Grécko a EÚ, aby sa dohodli na zmiernení fiškálneho cieľa

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 29. septembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vyzval Grécko a jeho partnerov v Európskej únii (EÚ), aby sa dohodli na zmiernení fiškálneho cieľa pre zadlženú krajinu, v snahe podporiť krehké zotavovanie jej ekonomiky a zvýšenie sociálnych výdavkov.Vo svojom každoročnom hodnotení gréckeho hospodárstva fond vyzval Atény a ich európskych partnerov, aby „Pozícia MMF je v rozpore so stanoviskom Európskej komisie, ktorá tvrdí, že vysoký fiškálny cieľ je potrebný pre udržateľnosť gréckeho dlhu. V júni Brusel uviedol, že Atény potrebujú zdravú fiškálnu pozíciu a primárny prebytok na úrovni 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) v strednodobom horizonte.Fond v piatok (27. 9.) ocenil snahu novej gréckej pravicovej vlády sústrediť sa na rast hospodárstva. Pripomenul však, že Atény budú musieť prekonať veľa problémov v súvislosti s veľkým počtom zlyhaných úverov, nedostatkom investícií, nízkou produktivitou a nepriaznivou demografiou.Očakáva sa, že tento rok dosiahne primárny prebytok Grécka (rozdiel medzi vládnymi výdavkami a príjmami bez nákladov na úroky z dlhov) 3,5 % HDP. To je v súlade so záväzkom Atén voči európskym partnerom a oveľa väčší prebytok než je priemer v eurozóne na úrovni 0,6 % HDP.Grécko však ešte neuskutočnilo všetky reformy v rámci štrukturálnej transformácie svojho hospodárstva. Väčšina z nich ho stále čaká, uviedol MMF a vyzval Atény, aby urobili ďalšie kroky smerom k liberalizácii trhu s produktmi aj profesiami vyžadujúcimi licencie. A tiež, aby viac pokročili v reforme na podporu konkurencieschopnosti.Kyriakos Mitsotakis, líder Novej demokracie, sa po júlových voľbách stal predsedom vlády, ktorá deklaruje, že podporuje podnikanie. Premiér, ktorý čelí veľkej nezamestnanosti, vyššej ako 17 %, čo je viac ako dvojnásobok priemeru eurozóny, sľúbil pred voľbami daňové úľavy, privatizáciu a zvýšenie investičných výdavkov.MMF ocenil „sľubný začiatok“ novej administratívy, ktorá "odblokovala štrukturálne reformy a podnikla kroky na odblokovanie privatizácie, dereguláciu podnikania a digitalizáciu, ako aj na navrhované reformy trhu práce.Grécke hospodárstvo od roku 2017 rastie a očakáva sa, že v tomto roku 2019, ako aj v budúcom jeho výkon stúpne o približne 2 %. Ale pri takomto tempe potrvá Grécku zhruba 15 rokov, kým reálny príjem na obyvateľa dosiahne rovnakú úroveň ako pred krízou, uviedol MMF.Medzinárodná organizácia tiež obhajovala zmenu fiškálneho mixu na uvoľnenie fiškálneho priestoru a upozornila, že „na dôchodky ide príliš veľa“.Navrhla rozšírenie daňového základu, čím by sa zvýšil podiel pracovníkov, ktorí platia dane, ako aj zlepšenie výberu daní, v čom Grécko patrí medzi najslabších v EÚ.