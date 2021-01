O Super Bowl sa pobijú Tampa Bay a Kansas City, legendárny Tom Brady zabojuje o siedmy titul (video)

Na Super Bowl pôjdu zdravotníci

Tampa Bay má na konte iba jeden titul

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nové mesto aj nové mužstvo, ale cieľ Toma Bradyho zostal rovnaký - zisk ďalšieho Super Bowlu . Legendárny quarterback všetky svoje doterajšie úspechy dosiahol s tímom New England Patriots , ale na sklonku kariéry sa rozhodol prijať výzvu a dotiahnuť do finále aj družstvo z Floridy. Podarilo sa. Hráči Tampa Bay Buccaneers sa prebojovali do rozhodujúceho súboja o titul v NFL. Štyridsaťtriročný Brady si v ňom zahrá už po desiaty raz a má šancu získať siedmy titul.V konferenčnom finále Tampa Bay zdolala Green Bay Packers na jeho ihrisku 31:26 a získala titul v NFC. Vo finále konferencie AFC si obhajca trofeje Kansas City Chiefs doma poradil s tímom Buffalo Bills 38:24. Buccaneers budú mať v 55. edícii Super Bowlu 7. februára výhodu domáceho prostredia a na tribúnach Raymond James Stadium bude aj obmedzený počet fanúšikov.Vedenie zámorskej profiligy poskytlo 7500 vstupeniek na prestížny koncosezónny duel pre pracovníkov v zdravotníctve, ktorí už budú zaočkovaní proti koronavírusu . Komisár súťaže Roger Goodell informoval, že okrem nich sa do hľadiska dostane ďalších približne 14 500 fanúšikov. Kapacita Raymond James Stadium je približne 66-tisíc miest."Rozhodla naša výnimočná defenzíva a je skvelé, že máme v kapse ďalšie víťazstvo u súpera. Ešte lepšie je, že Super Bowl odohráme na domácom ihrisku. Kto by to bol kedy povedal, že sa to môže stať a teraz je to skutočnosť. Nechajte nás chvíľu užívať si ten pocit, ale čoskoro si znova vyhrnieme rukávy. Chceme zavŕšiť dlhodobý proces," komentoval Tom Brady, podľa mnohých najvýraznejšia osobnosť histórie NFL.Tréner Buccaneers Bruce Arlans začínal pred vyše 30 rokmi v NFL ako asistent trénera v Kansas City. Neskôr sa stal dvakrát Trénerom roka ako kouč Indianapolisu a Arizony.Ako hlavný tréner si však zahrá o Super Bowl po prvý raz. "Ideme domov a chceme vyhrať," komentoval 68-ročný Arlans. Na adresu Bradyho poznamenal: "Presvedčil všetkých v tejto organizácii, že je možné dostať sa až do záverečného zápasu sezóny. Také čosi dokáže len jeden hráč..."Zatiaľ čo obhajca Kansas City si zahrá vo štvrtom Super Bowle o tretí titul, Tampa Bay má na konte len jediný úspech z roku 2003. Siedmy február dá odpoveď na otázku, kto zveľadí svoju zbierku, či to bude mladá hviezda Chiefs Patrick Mahomes alebo legenda NFL Brady.Brady predtým pôsobil v organizácii Patriots rovné dve dekády. V Super Bowle triumfoval v rokoch 2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018 a vo finále sa predstavil deväťkrát, čo je tiež rekordný zápis. Za Najužitočnejšieho hráča (MVP) Super Bowlu ho vyhlásili v rekordných štyroch prípadoch, za MVP sezóny tri razy.