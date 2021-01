Pekarík bude mať staronového trénera, Labbadia v Herthe Berlín nahradí Dárdai

Piata výmena trénera za dva roky

Pravá strana obrany bola Pekaríkova

24.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík bude mať v Herthe Berlín staronového trénera. Bruna Labbadiu strieda Pál Dárdai, ktorý už bol pri kormidle klubu z hlavného mesta Nemecka v rokoch 2015 - 2019.Spolu s trénerom Labbadiom skončil s okamžitou platnosťou aj generálny manažér Michael Preetz, ktorý v tejto funkcii pôsobil takmer 12 rokov. Návrat Dárdaia je podľa nemeckých médií zatiaľ len dočasné riešenie."Máme 17 bodov z 18 zápasov a to už je vážna situácia. Preto sme sa po zvážení okolností rozhodli konať a vymeniť trénera," uviedol výkonný riaditeľ klubu Carsten Schmidt.Čo sa týka konca manažéra Preetza, vysvetlil to prezident klubu Werner Gegenbauer."Vzhľadom na vývoj v klube v uplynulom období sme sa rozhodli obsadiť aj túto pozíciu novým človekom."V 18. kole I. bundesligy Hertha Berlín doma prehrala s Werderom Brémy 1:4 (1:2) a klesla na 14. miesto tabuľky len 2 body pred Kolínom nad Rýnom, ktorý už je v zostupovej zóne na 16. priečke. Práve to bol impulz pre vedenie klubu pre okamžitú zmenu.Labbadia strávil vo funkcii trénera Herthy 9 mesiacov a vlani s tímom obsadil celkovú 10. priečku v bundesligovom pelotóne. Aktuálne však z mužstva pod jeho vedením akoby vyprchala energia, z posledných ôsmich zápasov dosiahlo len jedno víťazstvo. Súčasná výmena trénera je v tíme Berlínčanov už piata za posledné dva roky.Pekarík mal pod Labbadiom stabilné miesto na pravej strane obrany v základnej zostave Herthy, aj keď v ostatnom čase už nemal garantovaných 90 minút.Tridsaťštyriročný skúsený Slovák v sobotu v nadstavenom čase prvého polčasu asistoval Kolumbijčanovi Jhonovi Córdobovi pri jedinom góle do siete Brém. Napokon odohral 64 minút.