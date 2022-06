O Tatranský pohár zabojujú aj tímy z Fínska a Česka, diváci si tak užijú veľké mená a skvelý hokej

Tatranský

3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Augustový 75. ročník turnaja opohár bude mať štyroch účastníkov, dvojicu domácich tímov doplnia kluby z Česka a Fínska.Ako informuje oficiálny web HK Poprad , okrem "kamzíkov" budú na podujatí štartovať zo slovenskej extraligy aj HC '05 Banská Bystrica , z Česka to bude tím Rytíři Kladno a z Fínska klub Vaasan Sport.pohár je naplánovaný na 20. a 21. augusta."Tento rok sme sa rozhodli priniesť ešte viac kvalitné mužstvá, aby si aj naši diváci užili veľké mená a skvelý hokej. Na zložení účastníkov sme pracovali od januára, bolo to veľmi ťažké, pretože niektoré oslovené kluby sa dostali do Ligy majstrov a tým pádom nemohli prísť. Veľmi ma teší dohoda s Kladnom, zdržia sa u nás dlhšie a odohrajú s nami aj prípravný zápas predpohárom. Druhým účastníkom je fínsky Vaasan Sport, ktorý pochádza z krajiny, ktorá momentálne všetko na medzinárodnej scéne vyhráva. Posledným účastníkom je Banská Bystrica, ktorá skladá veľmi talentované mužstvo. Formát turnaja ozrejmíme neskôr, bude vychádzať aj z požiadaviek súperov. Musím sa poďakovať aj našim partnerom, pretože bez nich by sme nedokázali priniesť na turnaj takto kvalitné mužstvá,“ povedal riaditeľ popradského klub u Ľudovít Jurinyi. Vlani mal turnaj šiestich účastníkov a jeho víťazom sa stal taliansky zástupca HC Pustertal Wölfe pred MHk 32 Liptovský Mikuláš. Najúspešnejším účastníkom celej histórie podujatia je klub HC Košice s desiatimi celkovými víťazstvami, domáci Popradčania ho ovládli šesťkrát.