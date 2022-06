Škriniar je novým kapitánom slovenskej futbalovej reprezentácie, podľa Tarkoviča má líderské schopnosti

Hra bez divákov

Škriniar má predpoklady viesť tím

Nepríjemný futbal pre súpera

3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Kapitánom slovenskej futbalovej reprezentácie v júnových zápasoch C-divízie Ligy národov bude obranca Milan Škriniar . "Kabína odobrila môj názor," zdôvodnil svoj výber hlavný tréner Štefan Tarkovič pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ)."Samozrejme, som rád, že som dostal dôveru. Je to česť. Ale už som povedal, že dôležitá nie je páska na rukáve, ale mužstvo a výsledky," vyhlásil úradujúci vicemajster talianskej Serie A s Interom Miláno. Slováci odštartujú tretí ročník Ligy národov v piatok o 20.45 h zápasom proti Bielorusku v srbskom Novom Sade."Čaká nás zápas, do ktorého musíme ísť plne koncentrovaní, aby sme papierovú kvalitu, ktorá je na našej strane, potvrdili na ihrisku. Lepšie by sa nám hralo pred divákmi, to určite, ale my s tým nenarobíme nič. Budeme sa aspoň lepšie navzájom počuť. Podobné prostredie bolo aj v marci v Španielsku pri zápase s Fínskom, takže to máme odskúšané. Či s divákmi alebo bez, chceme byť úspešní," povedal 27-ročný nástupca Mareka Hamšíka vo funkcii kapitána reprezentácie."Má líderské schopnosti, všetky predpoklady viesť tím. Znamená to nielen mať pásku na rukáve, ale aj zodpovednosť tlmočiť názor kabíny, zastať ho, riešiť krízové momenty, uniesť všetko, čo je s touto funkciou spojené. Ja vnímam šatňu ako celok, vnímam tak hráčov v nej," vysvetlil Tarkovič, ktorý nebude môcť v prvom zápase počítať so stredopoliarom Matúšom Berom. V pondelňajšom domácom dueli proti Kazachstanu v Trnave by však už mal byť k dispozícii. Slováci potom majú na 10. júna naplánovaný duel v Baku proti domácemu Azerbajdžanu a o ďalšie tri dni v Nur-Sultane zápas proti domácim Kazachom.Slováci hrali proti Bielorusom naposledy v kvalifikácii na ME 2016, po triumfe 3:1 v Borisove prehrali v Žiline 0:1. Zo súčasného kádra si tento dvojzápas pamätajú Pekarík Kucka a Weiss."Bielorusi hrajú pre súpera nepríjemný futbal, rozhodne nehrajú len defenzívne, zalezení v zákopoch. V kádri majú hráčov aj zo zahraničných líg a teda nepochybne aj individuálnu kvalitu. Ja však verím v náš tím, v jeho kvalitu, ktorou je schopný dosiahnuť, čo potrebujeme. Aj v etape, v akej je, musí náš tím zvládnuť šesť neľahkých súťažných zápasov. Nielen s Bieloruskom, aj s Azerbajdžanom a Kazachstanom. Budem rád, ak splníme cieľ a zápasy zvládneme ako výsledkovo, tak herne. Chce to správny prístup, absolútnu motiváciu a správne mentálne nastavenie všetkých," dodal Tarkovič.