O triumfe Realu rozhodli obrancovia

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 1. decembra (TASR) – O tesnom víťazstve futbalistov Realu Madrid vo včerajšom zápase 15. kola španielskej La Ligy na pôde Deportiva Alaves (2:1) rozhodli góly obrancov Sergia Ramosa a Daniho Carvajala. Víťazný dal Carvajal a stal sa už 14. ligovým strelcom "bieleho baletu“ v rovnakom počte zápasov tejto sezóny.povedal tréner Realu Zinedine Zidane.Skóre duelu otvoril v 52. minúte kapitán hostí Ramos, ktorý vyskočil najvyššie po priamom kope Toniho Kroosa a hlavou poslal loptu do siete. Dlhoročná opora zadných radov je s tromi gólmi druhým najlepším strelcom tímu. V 65. minúte ale zapríčinil penaltu, keď v súboji rukou udrel do tváre bývalého hráča Arsenalu Lucasa Pereza a hlavný rozhodca ukázal na biely bod.Pokutový kop premenil sám faulovaný hráč. Favorit napokon prekvapenie nedovolil, keď už o štyri minúty neskôr zacentroval z pravej strany na zadnú žrď Luka Modrič, pri hlavičke Isca sa ešte blysol bankár Fernando Pacheco, no na následnú dorážku Carvajala už bol prikrátky.Real tak v lige ťahá päťzápasovú sériu bez prehry, keď naposledy nebodoval v polovici októbra na pôde Mallorky (0:1).dodal Zidane.Real sa vďaka víťazstvu osamostatnil na čele ligovej tabuľky. Druhá Barcelona mohla zmazať jeho trojbodový náskok už v nedeľu na pôde priebežne piateho Atletika Madrid. Alaves je štrnásty.