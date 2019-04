O účasť v 10. ročníku hudobnej súťaže Zemplín Pop je rekordný záujem

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein

Michalovce 7. apríla (TASR) - O účasť v hudobnej súťaži Zemplín Pop 2019 je v tomto roku mimoriadne veľký záujem. Potvrdila to riaditeľka Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Michalovciach Alena Hersteková s tým, že v utorok 9. apríla sa v tamojšom mestskom kultúrnom stredisku súťažne predstaví 80 spevákov a 25 kapiel žánrovo zameraných na populárnu hudbu.„Hudobná súťaž vznikla pred desiatimi rokmi ako platforma pre spevákov a kapely populárnej hudby pôsobiacich v základných umeleckých školách. Bola medzi prvými svojho druhu na Slovensku. Myšlienku jej založenia zhmotnili na pôde michalovskej ZUŠ pedagógovia Atilla a Peter Baloghovi,“ priblížila Hersteková a dodala, že na východnom Slovensku je to momentálne najväčšia súťaž svojho druhu.Tohtoročná jubilejná súťažná prehliadka je však práve kvôli počtu prihlásených účastníkov rekordná. Organizačne ju zabezpečí ZUŠ, pričom súťaž začne o 8. hodine. Organizátori rátajú s tým, že vystúpenia hudobných skupín potrvajú približne do 19. hodiny. „O priazeň poroty a divákov sa uchádzajú umelci z miest Košického a Prešovského kraja. Do Michaloviec si to však namieria aj hudobné kapely z Novák, Prievidze či Rajca,“ upozornila Hersteková. Účastníci zaspievajú známe slovenské a zahraničné populárne piesne. Viaceré kapely sa predstavia aj autorskými skladbami.Podľa organizátorov má súťaž až 305 účastníkov, medzi ktorými sú aj pedagógovia pripravujúci žiakov na vystúpenia. Ich výkony ohodnotí odborná porota zložená z pedagógov konzervatórií. Tak ako vlani, aj v tomto roku v nej zasadne spevák Tomáš Buranovský. Podľa Atillu Balogha má súťaž pre žiakov a pedagógov ZUŠ veľký význam. „Ponúka nielen možnosť prezentácie pred publikom, ale hlavne možnosť zdravej konfrontácie či motivácie do ďalšej činnosti. Nie je tajomstvom, že veľa talentovaných spevákov a muzikantov pôsobiacich na slovenskej či zahraničnej hudobnej scéne dostalo svoje hudobné základy práve na základných umeleckých školách východného Slovenska,“ uzatvára.